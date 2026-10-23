Wayve se une a Nvidia y Stellantis para impulsar el vehículo autónomo en Francia - STELLANTIS

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Wayve, el desarrollador londinense de IA incorporada para la conducción, se ha unido este viernes a Nvidia, Stellantis y al Gobierno francés para anunciar una colaboración centrada en avanzar en el despliegue de vehículos autónomos en Francia y acelerar el desarrollo de la tecnología en toda la UE.

Basándose en las colaboraciones existentes entre los socios, la iniciativa combina las L4-Ready Platforms de Stellantis y su experiencia en ingeniería y fabricación de vehículos con el controlador AI Wayve, que integrará Nvidia Halos OS en la arquitectura de computación y sensores Nvidia Hyperion.

Al combinar la experiencia en IA, computación e ingeniería y fabricación de vehículos, la colaboración pretende fortalecer el ecosistema en Francia y, en general, en Europa para competir a nivel global en conducción autónoma.

La colaboración también está comprometida con el desarrollo de la conducción autónoma junto a socios locales franceses. La implicación con los sindicatos, las autoridades municipales y los actores de la movilidad estará liderada por los socios locales responsables de las operaciones de transporte, con el objetivo de garantizar que la transición al transporte autónomo beneficie a los trabajadores, comunidades y riders de todo el ecosistema.

ACELERAR EL DESARROLLO DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO

"Me complace ver esta colaboración. Francia está comprometida a adaptar su marco regulatorio para acelerar el desarrollo de vehículos autónomos, manteniendo al mismo tiempo estrictos requisitos de seguridad y soberanía de datos", ha celebrado el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot.

Mientras, desde Wayve han destacado que están "orgullosos" de entrar en esta colaboración en un momento tan importante. "Trabajando directamente con el Gobierno francés y nuestros socios, podemos ayudar a definir cómo se despliega esta tecnología de forma segura y responsable", ha trasladado la firma.

De su lado, Stellantis ha señalado que esta colaboración "ayudará a acelerar la entrega de tecnologías de conducción autónoma que hagan la movilidad más segura y cómoda para los clientes". "Francia es uno de los centros clave de ingeniería y desarrollo tecnológico de Stellantis, lo que la convierte en un hogar natural para avanzar en el futuro de la movilidad impulsada por IA", ha añadido la empresa.

Finalmente, Nvidia ha confiado en llevar "los beneficios de la conducción autónoma" a Francia y toda Europa. "Llevar la movilidad autónoma segura a Europa requiere una colaboración profunda entre IA, informática e ingeniería vehicular", ha trasladado.