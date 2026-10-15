Xpeng abre los pedidos del L03 PowerX, con 1.017 km de autonomía combinada y por 37.500 euros

Xpeng L03 PowerX - XPENG

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Xpeng ha abierto oficialmente los pedidos en España del nuevo Xpeng L03 PowerX Long Range, la primera de las versiones y motorizaciones del nuevo modelo que llegará al mercado español en diciembre, con un precio que parte desde los 37.500 euros con campañas y subvenciones.

A lo largo de 2027, llegarán también las versiones 100% eléctrica y las versiones Ultra de este modelo. Por el momento, la actual versión, impulsada con tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), ofrece hasta 215 kilómetros de autonomía eléctrica y 1.017 kilómetros de autonomía combinada según el ciclo WLTP. La versión PowerX Long Range utiliza la tecnología de autonomía extendida Kunpeng Range Extender de Xpeng.

El vehículo se mueve siempre mediante un motor eléctrico trasero de 178 kW de potencia, mientras que el motor térmico de 1,5 L y 42 L de capacidad actúa como generador para producir electricidad solo cuando es necesario.

En cuanto a la recarga, admite hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 123 kW en corriente continua, que permite cargar del 10 al 80% de carga en apenas 20 minutos.

AMPLIO, TECNOLÓGICO Y PARA EL USO DIARIO

El L03 es un SUV Coupé de 4,65 metros de longitud, 1,92 metros de anchura y 2,85 metros de distancia entre ejes. En el interior, dispone de cinco plazas y hasta 37 espacios de almacenamiento repartidos por el habitáculo. El maletero ofrece hasta 367 litros de capacidad y los asientos traseros, abatibles en configuración 40/20/40, permiten ampliar el espacio disponible cuando sea necesario.

El habitáculo destaca por una pantalla central de 15,6 pulgadas concentra buena parte de las funciones del vehículo, complementada con un cuadro de instrumentos digital de 8,9 pulgadas y de un W-HUD de 26,8 pulgadas que proyecta información directamente en el campo de visión del conductor.

El L03 incorpora además XOS 6, el nuevo el sistema operativo que da forma a la experiencia digital del vehículo. Incluye un asistente de voz con inteligencia artificial de nueva generación, diseñado para entender mejor el contexto de las conversaciones en diferentes idiomas y permitir una interacción más natural con el vehículo.

El sistema también incorpora navegación inteligente, Apple CarPlay, Android Auto, actualizaciones de software OTA gratuitas y multitud de funciones de personalización. Además, Xpeng ha integrado en su sistema Google Maps.

La tecnología también está presente en los sistemas de asistencia a la conducción. El L03 incorpora de serie XPILOT Assist con funciones como control de crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, reconocimiento de señales, frenada autónoma de emergencia, detección de ángulo muerto, cámara 360º y asistencia de aparcamiento, entre otros.