El 15,7% de los menores de 18 años en la Región viven en pobreza severa en 2024, el sexto mayor porcentaje por CCAA

Murcia es la comunidad en la que más aumenta la carencia material severa en la infancia, en 3,5 puntos durante 2023

MURCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46.500 niños y adolescentes menores de edad en la Región de Murcia viven en situación de pobreza severa, lo que representa el 15,7% del total de la población menor de 18 años en la Comunidad, una tasa superior a la media nacional (13,7%) y el sexto porcentaje más alto por comunidades autónomas, solo inferior a los de Andalucía (21,3%), Valencia (18,4%), Extremadura (16,4%), Navarra (16,4%) y Castilla-La Mancha (16,2%).

Así aparece recogido en el 'Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Murcia' elaborado por la Plataforma de Infancia en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia.

Cabe puntualizar que el nivel de pobreza severa en la infancia tiene en cuenta los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional.

En concreto, 46.500 menores de 18 años en la Región padecen pobreza severa, lo que representa 4.529 más con respecto a los contabilizados en 2023 (41.971). Esto implica un crecimiento interanual del 10,79%, según se desprende del estudio.

En términos relativos, estos datos suponen que el 15,7% del total de la población menor de 18 años en la Comunidad vive en 2024 en condiciones de pobreza severa, lo que representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales con respecto a la tasa de 2023 (14,1%).

CARENCIA MATERIAL SEVERA

Además, Murcia es la comunidad autónoma en la que más se ha incrementado la carencia material severa en la infancia, en 3,5 puntos durante 2023.

A pesar de esto, la tasa de carencia material severa de la Región de Murcia es del 8,8%, inferior al 10,8% de la media nacional y la quinta tasa más baja por comunidades, solo superior a las registradas por Castilla y león (7,9%), País Vasco (7,9%), Galicia (6,6%) y Castilla-La Mancha (6%).

Cabe destacar que, según el estudio, la carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen, al menos, de cuatro de nueve indicadores.

En concreto, estos indicadores incluyen población que no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; que no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; y que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).

Asimismo, estos indicadores incluyen población que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas o comunidad) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; que no puede permitirse disponer de un automóvil; que no puede permitirse disponer de teléfono; que no puede permitirse disponer de un televisor; y que no puede permitirse disponer de una lavadora.

Asimismo, la Región presenta también porcentajes altos de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (el 19,4% del total de hogares) y con retrasos en el pago de compras a plazos (21,3%). En ambos casos, la Región de Murcia presenta el tercer dato más alto por comunidades, solo inferior a los de Canarias y Andalucía.

RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Por otro lado, el 38,8% de los menores de 18 años en la Región de Murcia vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE por sus siglas en inglés), un porcentaje superior al de la media nacional (33,9%) y el cuarto más elevado por comunidades junto a Extremadura, solo inferior a los de Andalucía (46,8%), Canarias (44,7%) y Valencia (39,9%).

Todo ello, a pesar de que la tasa de menores de 18 años en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la Región de Murcia ha bajado 2,6 puntos porcentuales en el periodo comprendido entre 2021 y 2023, el cuarto mayor descenso por comunidades, solo inferior a los de Canarias (-4 puntos porcentuales), Castilla-La Mancha (-3,6 puntos porcentuales) y Asturias (-3 puntos porcentuales).

A pesar de esta reducción, el hecho de que el 38,8% de los menores de 18 años en la Región de Murcia viva en riesgo de pobreza y/o exclusión social supone que 125.000 niños, niñas y adolescentes en esta comunidad autónoma están en esta situación, 8.000 menos que el año anterior.

Por otro lado, el 33,7% de la población de la Región menor de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza, lo que supone una reducción de 3,5 puntos porcentuales respecto a la del año anterior. Aun así, está por encima de la media nacional (28,9%) y es la quinta tasa más alta por comunidades. En términos absolutos, esto significa que hay 100.000 niños, niñas y adolescentes murcianos menores de 18 años que viven en pobreza monetaria.

La Región de Murcia cuenta con una renta media por unidad de consumo de 17.069 euros, lo que supone 3.607 euros menos que la media nacional (20.676 euros), y es la segunda autonomía con menor renta por unidad de consumo. Sin embargo, mientras que la renta nacional se ha incrementado en el último año en 1.516 euros, la de la comunidad autónoma lo ha hecho solo en 941 euros.

RECOMENDACIONES

En vista de los datos para la Región de Murcia, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia ha propuesto mejorar la coordinación entre las administraciones públicas para implementar mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía para que alcance a un mayor número de familias vulnerables.

Asimismo, la Plataforma ha propuesto desarrollar protocolos transversales que impliquen a los Servicios Sociales, al entorno educativo o el sanitario, entre otros, y que contribuyan a identificar a los niños y niñas en situación de pobreza y/o exclusión social.

Además, ha propuesto crear políticas específicas que impidan el aumento de las carencias materiales severas, como mejorar las ayudas de emergencia para las familias con hijos e hijas a su cargo.

"Las organizaciones de infancia de la Región de Murcia pedimos que se tomen medidas para paliar la pobreza que afecta a las niñas y niños, ya que, año tras año, la infancia continúa siendo el colectivo con el riesgo más alto de pobreza de toda la población en España. Es urgente que seamos más ambiciosos en la prevención de la pobreza infantil", tal y como ha afirmado el vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia, Emilio Meseguer.

Cabe destacar que la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia reúne a 17 entidades sin ánimo de lucro y trabaja desde 2016 para defender y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Región. "Preocupada por la situación de pobreza y exclusión social en la que se encuentran muchos menores", la Plataforma impulsa proyectos que buscan "reducir la vulnerabilidad de la infancia y promover su bienestar".

La entidad, que forma parte de la Plataforma de Infancia de España y de la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia, destaca la necesidad de unir esfuerzos con otros agentes sociales para lograr el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia en la comunidad. Los resultados de sus iniciativas reflejan el compromiso de estas organizaciones para que todos los niños y niñas de la Región de Murcia puedan crecer en un entorno seguro y con igualdad de oportunidades.