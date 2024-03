El 27% de los fallecidos en accidente de tráfico en la Región en 2023 no hacía uso del cinturón de seguridad obligatorio

En lo que va de año, cinco de las siete víctimas mortales obligadas a llevarlo tampoco lo hacían en el momento del siniestro



MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis de las 22 personas fallecidas en accidentes de tráfico durante 2023 en la Región de Murcia obligadas a llevar el cinturón de seguridad no hacía uso del mismo en el momento del accidente, lo que representa un 27% del total, porcentaje que se eleva hasta el 71% en 2024, pues cinco de las siete víctimas mortales registradas hasta la fecha tampoco lo llevaban en el momento del siniestro.

Con el objetivo de prevenir y concienciar sobre la importancia del uso de este dispositivo y de los sistemas de retención infantil, la DGT desarrolla desde este lunes, y hasta el próximo 17 de marzo, una campaña específica de vigilancia en la que esperar controlar a 17.000 vehículos, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"La campaña que presentamos hoy se centra en los sistemas de equipamiento de seguridad y retención infantil, ya que es una de las medidas más eficaces para proteger a todos los ocupantes del vehículo, y no sólo se dirige a los conductores, sino también a los ocupantes de los vehículos de los asientos delanteros y traseros, pues se trata de una medida fundamental para la protección de todos ellos y para evitar lesiones graves o mortales", ha explicado la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, durante la presentación del dispositivo.

Guevara ha indicado que esta campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial, que marca la tolerancia cero en comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad, la distracción, el no uso de los equipamientos de seguridad, cinturón y los sistemas de retención infantil, así como en el consumo de alcohol y drogas al volante.

Durante estos días, doscientos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la colaboración de las policías locales de los veintinueve ayuntamientos adheridos a la campaña, controlarán alrededor de 17.000 vehículos, entre turismos, taxis, autobuses y vehículos destinados al transporte de mercancías. Se controlará a los conductores, pasajeros de los asientos delanteros y traseros, con una especial vigilancia a la utilización de Sistemas de Retención Infantil.

Hasta el momento se han adherido los siguientes municipios: Abanilla, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Cartagena, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla.

"Otro dato preocupante es que el año pasado, de los seis fallecidos que no hicieron uso el cinturón de seguridad, el 75% había consumido previamente alcohol y otras drogas", ha añadido la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez.

RESULTADOS ÚLTIMA CAMPAÑA

La Delegación del Gobierno ha facilitado un resumen de los resultados obtenidos en los controles realizados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en la campaña del 6 al 12 de marzo de 2023. Así, se controlaron 17.001 vehículos y fueron denunciados 446 (el 2,62%).

En concreto, durante la última campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil se controlaron un total de 17.001 vehículos entre ellos: 13.395 turismos, 3.161 vehículos de mercancías, 259 autobuses y 186 taxis.

En lo que respecta a los turismos, 13.221 conductores sí hacía uso del cinturón y 174 no, lo que supone un 1,30% de no uso; mientras que, entre los pasajeros delanteros, 4.464 sí hacían uso del cinturón y 81 no, lo que supone un 1,78% de no uso.

En cuanto a los pasajeros que viajaban atrás, 2.652 sí hacían uso del cinturón y 66 no, lo que supone un 2,43% de no uso; y, en cuanto a sistemas Retención Infantil, 989 sí hacían uso del S.R.I. o cinturón de seguridad, y 29 no, lo que supone un 2,93% de no uso.

En lo que respecta a los vehículos de mercancías, 3.091 conductores sí hacían uso del cinturón y 70 no, lo que supone un 2,21 % de no uso; mientras que entre los pasajeros delanteros 1.008 sí hacían uso del cinturón y 19 no, lo que supone un 1,85% de no uso.

En cuanto a los pasajeros de asientos traseros, 37 sí hacían uso del cinturón y 2 no, lo que supone un 5,13% de no uso; y, en cuanto a sistemas Retención Infantil, 16 sí hacían uso del S.R.I. o cinturón de seguridad, y 1 no, lo que supone un 5,88% de no uso.

En cuanto a los autobuses, de 259 conductores, 2 no hacían uso del cinturón, lo que supone 0,77%; y los 4 pasajeros de asiento delantero hacían uso del cinturón. En cuanto a los asientos traseros, de 267 pasajeros 1 no hacía uso del cinturón, lo que supone 0,37%.

Asimsimo, de 186 conductores de taxi, uno no hacía uso del cinturón, lo que supone 0,54%; mientras que los 25 pasajeros del asiento delantero hacían uso del cinturón y los 49 pasajeros de asientos traseros hacían uso del cinturón.

En vías convencionales se han practicado 373 denuncias, lo que supone el 84 % del total; mientras que en autovías y autopistas se han contabilizado 72 denuncias, lo que supone el 16 % del total.