Un 36,7% de los murcianos se automedica, un cifra que está por debajo de la media nacional

MURCIA/MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los datos recogidos en del VII Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon muestran que un 36,7 por ciento de los murcianos toma algún preparado para la salud sin prescripción médica, bien sean medicamentos, productos homeopáticos o remedios naturales, una cifra por debajo de la media nacional, que queda situada en el 38,6 por ciento.

El aumento de este porcentaje a nivel nacional (+3,7% con respecto al año pasado) se distribuye de manera homogénea entre todas las categorías de productos, de modo que un 19,6 por ciento consumen medicamentos, un 13,8 por ciento son consumidores de productos homeopáticos y naturales. Asimismo, un 5,3 por ciento toman ambos tipos de preparados.

A su vez, se puede observar una relación inversamente proporcional entre el consumo de productos para la salud sin prescripción médica y cómo se sienten las personas que las toman. Quienes se automedican, evalúan peor su estado de salud física, emocional o satisfacción con la vida y la felicidad.

Respecto al perfil de personas que más se automedican, las mujeres tienen más tendencia a ello que los hombres, un 42,5 por ciento frente al 34,4 por ciento. En cuanto a la edad, los jóvenes de 18 a 25 años son el grupo más propenso a ingerir algún tipo de medicación por su cuenta y que esta práctica desciende a medida que lo hace la edad, un 52,5 por ciento.

Además, según el estudio, las diferentes situaciones laborales influyen en el grado de automedicación, hay una gran relación entre quienes han perdido su trabajo o han estado en ERTE, que recurren a la automedicación en un 56,6 por ciento. También, quienes trabajan actualmente también toman más productos para la salud sin prescripción que quienes no tienen un empleo (42,1% frente al 33,7%, respectivamente).

En la mayoría de los casos, los medicamentos más consumidos sin prescripción médica son de tipo antiinflamatorio o analgésicos (72,5%) similar a ediciones anteriores al estudio. Se modera ligeramente el uso de ansiolíticos o antidepresivos, aunque continúan siendo utilizados por casi una de cada cinco personas que se automedican.

Se observa un mayor consumo de analgésicos y antiinflamatorios entre mujeres (75,4%) y personas entre 41 y 55 años (80,5%). Por edades, el grupo de 18 a 25 años es el que más consume ansiolíticos y antidepresivos (24,7%), mientras que tomar antibióticos que no ha receta el médico es más frecuentes en el grupo de las personas entre 26 y 40 años (24,1%).

MOTIVOS POR LOS CUÁLES LAS PERSONAS SE AUTOMEDICAN

Según la encuesta, los motivos predominantes son saber lo que les recetaría el médico por los síntomas que tienen (38,2%) y estar convencidos de que lo que les ocurre no es grave (32,3%). Hay otros motivos que están más vinculados con el tiempo como no querer perder tiempo en ir a consulta o no querer esperar a tener una cita por los largos tiempos de espera (20,5% en ambos casos). Adicionalmente hay un grupo de personas que piensa que siempre termina consumiendo lo mismo (15,9%).

Esta práctica, señalan, ha aumentado exponencialmente en la sociedad por diversos motivos como el fácil acceso a estos, la disponibilidad de todo tipo de información en línea o la falta de tiempo para consultar a un médico o profesional de la salud.

Por comunidades autónomas, las que concentran más personas que se automedican son el País Vasco (46,2%), Navarra (45%) y Castilla-La Mancha (44,4%). A estas le siguen, en este orden, Cantabria (44,2%), Cataluña (41,9%), Madrid (40,3%), Baleares (40,1%), Andalucía (38,5%), Comunidad Valenciana (37,9%), Canarias y La Rioja (37,8%), Murcia (36,7%), Galicia (34,4%), Extremadura (33,7%), Asturias (32,2%), Castilla y León (30,2%) y Aragón (24,8%).