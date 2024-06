Abascal, en Murcia: "Desde que Sánchez llegó al gobierno las violaciones en España se han multiplicado por tres"

MURCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato al Parlamento Europeo Jorge Buxadé y el presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha participado en el acto central en Murcia de la campaña a las Elecciones Europeas.

En la Plaza del Romea de la capital murciana, momentos antes del mitin, Abascal ha señalado que "es tan evidente que no quieren hablar de lo que ocurre en Europa, de lo que se vota en estas elecciones, de lo que le pasa a los europeos, que el mentiroso del presidente del gobierno ha enviado a sus ministras a difamar a Vox, a decir que nosotros queremos a las mujeres atadas a la pata de la cama".

El presidente de Vox ha citado lo que dijo ayer Pedro Sánchez en su mitin de Los Alcázares, que afirmó en el 9J se vota "feminismo o Abascal". "Es una afirmación tan insultante, tan fácil de rebatir como pedirle al presidente del gobierno que explique por qué desde que llegó las violaciones a mujeres se han multiplicado por tres en España, que explique por qué avanza en esa política migratoria que consiste en traer personas procedentes de países islámicos que no respetan a la mujer, oleadas de inmigrantes".

"Estamos asistiendo a una invasión migratoria brutal que, por cierto, está protagonizada exclusivamente por varones en edad militar y en la que no viene ninguna mujer. Y eso es lo que tiene que contestar Sánchez", ha dicho, por eso "nosotros sí estamos hablando de lo que pasa en Europa. Y sí creemos que en estas elecciones se vota o Pedro Sánchez o la seguridad para las mujeres".

En relación a la política del miedo de los socialistas hacia Vox, Abascal defiende que "la gente honrada, la gente cabal en España a lo que tiene miedo es los encapuchados que son socios del presidente del gobierno. Tiene miedo a Hamás, tiene miedo a los talibanes y tiene miedo al régimen teocrático de Irán".

"Es evidente que el Partido Socialista siempre utiliza este tipo de estrategias basadas en la mentira", a lo que ha añadido que es precisamente "el Partido Socialista el que se ha convertido en un peligro para los intereses de España. En un peligro para el día a día de los ciudadanos en nuestro país.

Preguntando por la campaña del PSOE de cara a las elecciones europeas, "algo que no valora", ha señalado que "decían que eran de izquierdas, ahora dicen que son zurdos, a mí lo que me parece es que son siniestros".

En clave regional, el presidente de Vox se ha referido al "frenazo" que ha sufrido el proyecto del Puerto de El Gorguel en Cartagena, ha señalado que "el Gobierno de España siempre está en contra de la prosperidad, especialmente allí donde no gobierna".

"El gobierno intenta dinamitar cualquier posibilidad de que se prospere en el campo, de que se prospere en la industria, porque el gobierno no representa los intereses de los españoles", ha subrayado, para añadir que Sánchez "no tiene aliados internacionales, tiene amos. Uno de ellos es Mohamed VI, que es al que sirve Pedro Sánchez".

Abascal se ha preguntado sobre el cambio de posición del Gobierno de España en el Sáhara, "no nos lo han explicado y parece que no nos lo van a explicar, pero entendemos que todas las decisiones que toma: la voladura de centrales térmicas que después son levantadas en Marruecos, la voladura de presas que luego son también levantadas en Marruecos, o la oposición a un Plan Hidrológico Nacional para que luego se haga un plan hidrológico en Marruecos con dinero de los españoles. "Yo creo que pone bien claro sobre la mesa cuáles son los intereses que defiende el gobierno y no solo los de España", ha remarcado.