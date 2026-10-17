Abierta la convocatoria de ayudas para medir la huella ambiental y elaborar informes de sostenibilidad

Aquellas pymes y autónomos interesados en solicitar el Cheque Sostenibilidad tienen hasta el 31 de marzo de 2027 - CARM

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social ha puesto en marcha, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), una nueva convocatoria del Cheque de Sostenibilidad, destinado a apoyar la contratación de servicios externos de innovación y sostenibilidad.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2027 en la sede electrónica del Info.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó que la sostenibilidad "gana peso cuando forma parte de las decisiones diarias de la empresa, desde la organización de sus procesos hasta la planificación de nuevas inversiones. Con esta ayuda queremos facilitar que las empresas cuenten con apoyo especializado y puedan avanzar con medidas ajustadas a su actividad y a sus posibilidades".

Las ayudas cubren el cálculo de la huella de carbono de una empresa o de un producto y de la huella hídrica; la elaboración de informes de sostenibilidad conforme a la normativa europea; y análisis del ciclo de vida, huellas ambientales o declaraciones ambientales de producto.

Pueden solicitar estas ayudas las pymes, comunidades de bienes, personas autónomas y personas jurídicas de cualquier sector, excepto el sector primario, siempre que desarrollen la actividad subvencionada en un centro de trabajo ubicado en la Región de Murcia.

La cuantía máxima es de 5.000 euros para cada uno de los servicios de cálculo de huellas, de 7.500 euros para la elaboración de informes de sostenibilidad y de 13.000 euros para los análisis del ciclo de vida, las huellas ambientales o las declaraciones ambientales de producto.