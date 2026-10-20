El abogado y cofrade marrajo Miguel Fernández Gómez será el pregonero de la Semana Santa de Cartagena 2027

El abogado Miguel Fernández Gómez será el pregonero de la Semana Santa de Cartagena 2027 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El letrado consistorial y cofrade marrajo Miguel Fernández Gómez ha sido designado pregonero de la Semana Santa de Cartagena para el año 2027, según le ha comunicado por teléfono la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo.

La lectura del pregón se celebrará el primer sábado de Cuaresma, el 13 de febrero de 2027, en el Auditorio y Palacio de Congresos Municipal El Batel, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La comunicación oficial del nombramiento se ha producido durante el encuentro mantenido por la regidora y el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, con la representación de la Junta de Cofradías de la Semana Santa.

En la reunión han participado el presidente de turno del órgano rector y hermano mayor de la Cofradía Marraja, Francisco Pagán Martín-Portugués; el hermano mayor californio, Pedro Ayala; la hermana mayor del Resucitado, Marien García Boj; y el hermano mayor del Socorro, Javier Pavía.

Fernández Gómez ejerce desde 2009 como letrado consistorial en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cartagena y desde 2015 ocupa la jefatura de lo Contencioso, responsabilidad a la que sumó en febrero de 2025 el asesoramiento jurídico del departamento de Patrimonio Arqueológico.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (1992) y graduado en Historia del Arte por la UNED (2025), cursa en la actualidad un Máster de Gestión del Patrimonio Cultural en esta misma institución académica, en cuyo centro asociado de Cartagena ejerce como profesor-tutor desde 2002. Asimismo, fue docente de Derecho Mercantil en el centro adscrito ISEN entre 2002 y 2017.

En el ámbito pasionario, es hermano de patente de la Cofradía Marraja desde 1986, institución en la que desempeña los cargos de comisario de protocolo desde 2017, responsable de la organización de las procesiones desde 2020 y comisario cronista desde 2022.

Su trayectoria cofrade incluye vínculos con las cofradías California, del Cristo del Socorro y del Resucitado, además del pregón de las Cruces de Mayo del Socorro y de la Marraja en 2013 y la publicación de diversos artículos y crónicas especializadas.

En sus notas biográficas, el pregonero atribuye el origen de su vinculación procesionista al ámbito familiar, señalando a su abuela paterna, Ángeles Barba Balboa, como la figura clave en la transmisión de la sensibilidad cofrade.

Asimismo, ha expresado su reconocimiento a Francisco Pagán Martín-Portugués por el impulso otorgado a su continuidad en las responsabilidades de la Semana Santa cartagenera a partir del año 2005.