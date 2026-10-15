La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Región de Murcia este sábado - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Región de Murcia para este sábado, 17 de octubre, desde las 12.00 horas hasta la medianoche.

En el caso de las precipitaciones, se prevé una acumulación de hasta 20 milímetros en una hora. La probabilidad de que se produzcan estos fenómenos meteorológicos se sitúa entre el 40% y el 70%.

Según la Aemet, el aviso amarillo por tormentas indica que se esperan tormentas fuertes en las zonas afectadas, aunque, debido a la naturaleza de estos fenómenos, podrían registrarse episodios de intensidad superior de forma puntual.

El aviso permanecerá activo hasta las 00.00 horas del domingo, 18 de octubre.