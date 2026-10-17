La AEMET establece dos periodos de aviso naranja por lluvias para este domingo en el sur de la Región de Murcia

Los avisos afectarán a Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón, con un intervalo de nivel amarillo por lluvias entre las 10:00 y las 21:00 horas. - AEMET

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para este domingo 18 de octubre de 2026 avisos por lluvias y tormentas en distintas zonas meteorológicas de la Región de Murcia. La previsión contempla dos periodos de nivel naranja por lluvias en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón.

El primer periodo de alerta naranja será desde las 00.00 hasta las 10.00 horas del domingo, en el que AEMET prevé precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en ambas zonas.

Entre las 10.00 y las 21.00 horas, los avisos por lluvias pasan a nivel amarillo en las mismas zonas, con acumulaciones previstas de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Desde las 21.00 horas del domingo 18 hasta las 6.00 horas del lunes 19, AEMET vuelve a establecer el nivel naranja por lluvias, con los umbrales de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Por otro lado, en la Vega del Segura se mantienen avisos amarillos por lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, hasta las 20.00 horas. En el Altiplano se prevén lluvias de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas entre las 00.00 y las 4.00 horas.

Asimismo, en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón se mantienen avisos amarillos por tormentas durante toda la jornada, que pueden ir acompañadas de granizo.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias mantiene la Alerta por Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) de Nivel Naranja, y el Plan INUNMUR se encuentra en Fase de Preemergencia, según la última declaración oficial disponible.

Se recomienda extremar las precauciones durante los periodos de lluvias intensas, evitar ramblas, cauces y zonas inundables y no atravesar pasos subterráneos o carreteras anegadas. El intervalo de nivel amarillo previsto durante parte del domingo no supone ausencia de riesgo, por lo que deben mantenerse las medidas de autoprotección.