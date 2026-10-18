La Aemet prevé lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora durante esta madrugada

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para este lunes mediante el boletín naranja número 33, emitido a las 19.08 horas de ayer sábado.

La principal modificación es el aumento del umbral de precipitación acumulada en una hora, que pasa de 30 a 50 litros por metro cuadrado en las dos zonas meteorológicas afectadas.

Así, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, estará en alerta naranja este lunes, desde medianoche hasta las 6.00 horas, con unas precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado en una hora y con un acumulado de hasta 100 litros en 12 horas. Este aviso es continuación del periodo naranja iniciado a las 21.00 horas de este domingo.

Por otro lado, se mantienen los avisos amarillos por tormentas en la Región de Murcia, según el último boletín amarillo específico de la Aemet para este lunes, entre las 00.00 y las 6.00 horas.