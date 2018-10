Ahora Murcia denuncia que el Ayuntamiento "lleva lustros desentendiéndose del sitio histórico de Monteagudo"

Publicado 01/03/2018 14:40:39 CET

MURCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ahora Murcia señala que "el Gobierno municipal del PP lleva lustros desentendiéndose" del sitio histórico de Monteagudo. La concejala Alicia Morales afirma que "el Ayuntamiento de Murcia debería de ser el mayor interesado en el estado de este entorno, ya que se encuentra en nuestro municipio pero, bien al contrario, ha tratado siempre de escurrir el bulto, dejando las actuaciones y decisiones en manos de las administraciones autonómica y estatal, y llegando a incumplir la normativa".

Las declaraciones de la edil llegan tras conocerse que un estudio del Ministerio de Cultura alerta de que "puede producirse un colapso" en el castillo "en cualquier momento", que también cuenta con zonas con "riesgo de desprendimiento".

La portavoz de Ahora Murcia considera "injustificable que el Gobierno municipal del PP lleve 23 años dejando el entorno histórico de Monteagudo a su suerte, perdiendo la oportunidad de tener un reclamo patrimonial, cultural y turístico de primer orden, y poniendo en peligro la integridad física de vecinos y visitantes".

Que tenga que llegar un informe del Estado para alertar sobre esta situación "pone de relieve una irresponsabilidad descomunal" del Gobierno de Ballesta, que "o conocía esta situación tan grave y la ha escondido, o ni siquiera se ha interesado en conocerla".

Morales recuerda que el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Monteagudo, que tiene que elaborar el Ayuntamiento, lleva más de una década de retraso, y destaca que Ahora Murcia pidió en el Pleno que el Consistorio murciano recepcione el castillo de manos del Estado, propietario del monumento, para a continuación pedir los fondos estatales del 1,5% Cultural y proceder a su inmediata rehabilitación "en lugar de dejarla en manos del Estado, que prevé tardar nada menos 12 años que pueden acabar siendo muchos más".

"Es apremiante que se reúnan, como además ya mandató el Pleno hace 7 meses, representantes de las tres administraciones para, de una vez por todas, establecer medidas reales, efectivas y urgentes, porque los muros se están cayendo", ha añadido.

Alicia Morales también apunta que el nuevo edil de PP en el Ayuntamiento, Marco Antonio Fernández, "ha sido el pedáneo de Monteagudo los últimos ocho años", cargo desde el cual "no ha conseguido que se atiendan las necesidades del sitio histórico, que debía haber sido una de sus prioridades".

"Ballesta no quiere invertir un euro en la rehabilitación de este entorno histórico", lamenta Morales. "No para de anunciar proyectos y de proclamar su interés por la Huerta pero en cambio no apuesta por Monteagudo, que es uno de los enclaves más emblemáticos de nuestra Huerta y que forma parte de la Historia y la identidad de los murcianos".