El 1-1-2 alerta de un ligero repunte de los incendios en viviendas, por lo que insta a extremar las precauciones

Publicado 21/12/2015 13:02:45 CET

La Comunidad difunde consejos para prevenir accidentes domésticos durante estas navidades

MURCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró el invierno pasado un ligero repunte de los casos tipificados como 'incendio en vivienda' y, de diciembre a febrero, el 1-1-2 atendió 104 incidentes, mientras el invierno anterior fueron 96, por lo que el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido que se "extremen las precauciones".

En concreto, entre el 14 de diciembre de 2014 y el 14 de febrero de 2105 hubo 296 llamadas que supusieron la gestión de 104 asuntos tipificados como "incendio en vivienda", y en el mismo período de 2013 hubo 219 llamadas que correspondían a 96 asuntos tipificados como "incendio en vivienda".

El municipio con más asuntos, 21, fue Murcia, seguido de Cartagena con diez, Cehegín con seis y Lorca con cinco. El principal motivo de incidencia se debe al mal uso de sistemas de calefacción como, por ejemplo, dejar un radiador cerca de algo que pueda prender o dejar chimeneas sin apagar.

En este sentido, la Comunidad, recomienda que, al encender una chimenea, brasero o estufa de gas, "no hay que dejar cerca nada que pueda arder"; asimismo se recomienda apagar estos aparatos cuando se sale de casa; no colocar ropa encima de los radiadores; no sobrecargar los enchufes, e instalar detectores de humo.

Se trata del primer bloque de medidas que, bajo el eslogan de 'En el 1-1-2 siempre estamos si nos necesitas pero, en Navidad, mejor hablar con la familia', la Comunidad ha ofrecido en base los incidentes más frecuentes en vacaciones de Navidad y en invierno y se centran en el uso seguro de las calefacciones, cómo salir de casa o viajar sin accidentes.

El segundo grupo de consejos se centra en prevenir accidentes en el exterior, así se recomienda abrigarse, especialmente manos y pies; salir de excursión acompañado e informando de la ruta y hora de regreso previstas, así como llevar móvil cargado y linterna.

Finalmente, se ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de viajar, como informarse de las condiciones meteorológicas y del estado de las carreteras, usar el transporte público, viajar con el depósito lleno del coche y llevar el teléfono móvil con la batería cargada.

La consejera ha explicado que, "al inicio del invierno la Comunidad realiza un refuerzo para comunicar consejos y mensajes destinados a evitar accidentes, como incendios e intoxicaciones, ocasionados por el mal uso de la calefacción, así como las emergencias en el exterior derivadas por las bajas temperaturas".



El Centro de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia inicia esta semana un acción divulgativa para prevenir accidentes durante estas navidades, que se centra en redes sociales, a través de sus cuentas en Twitter '@112rmurcia' y 'facebook.com/112rmurcia/' y en los medios de comunicación locales.

La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, explicó que "desde el 1-1-2 Región de Murcia se realiza una importante tarea de prevención porque, si bien la principal función es la atención al ciudadano cuando sufre una emergencia, esta actividad se complementa con la difusión de mensajes de autoprotección para la población que ayuden a evitar accidentes".

En invierno, Pagán recuerda que los accidentes más comunes se producen como consecuencia de las bajas temperaturas y, en la mayoría de los casos, por el uso inadecuado de los sistemas de calefacción en viviendas y locales.

La consejera destacó la "intensa labor" de coordinación desarrollada por los profesionales del Centro de Emergencias que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año, y que su puesta en marcha en el año 1999 y hasta final de 2015 ha posibilitado que se hayan atendido cerca de 18 millones de llamadas y la gestión de 5,7 millones de asuntos, con especial peso de las emergencias médicas.

En este sentido, ha remarcado el "altísimo grado de conocimiento y satisfacción" que otorgan los usuarios al Centro de Coordinación de Emergencias. Así, de acuerdo a los datos de la última encuesta, el 97,25% de los ciudadanos conoce la existencia y el cometido del Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' y valoraron con un 'notable alto' el grado de satisfacción a sus demandas asistenciales.