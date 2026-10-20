Álvarez de Toledo (PP): "Con Feijóo al frente, España tendrá un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad"

Cayetana Álvarez de Toledo en el Real Casino de Murcia, donde participó en un diálogo con la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, moderado por el secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo - PP

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado este martes que "con Alberto Núñez Feijóo al frente, España tendrá un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad, porque no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad". Y ha añadido que "vamos a defender la soberanía nacional, a tener un Estado fuerte, a ordenar la inmigración, a defender a las clases medias, a promover vivienda para los jóvenes y, por supuesto, a defender las pensiones", según han informado desde el partido.

Álvarez de Toledo ha hecho estas declaraciones en el Real Casino de Murcia, donde ha participado en un diálogo con la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, moderado por el secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, y al que se ha sumado también el presidente regional del partido, Fernando López Miras.

La diputada, que forma parte de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha asegurado que "cuando no tienes la capacidad de concitar la adhesión de los españoles hay quienes buscan el odio y la división entre españoles. Y yo quiero decir que la estrategia del odio de Sánchez ya ha fracasado". "No nos odiamos como algunos socios de Sánchez odian a España, ni como Sánchez odia a la mitad de España", ha afirmado.

España, a su entender, "está en un momento decisivo y crítico", y ha apuntado que el 29N "vamos a fijar de nuevo el listón moral de la vida pública en España". Álvarez de Toledo ha afirmado que "los años del 'sanchismo' han sido sobre todo la era de la indecencia. Es duro, pero es la realidad: momentos de cloacas, de saunas, de joyas, prostitutas, de enchufes, de mordidas, de mafias, de narcos".

"Esta etapa de indecencia la vamos a cerrar. España tiene que elegir entre delincuencia o decencia. Y aspiro a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos no solamente de su país, sino también de sus políticos", ha aseverado la congresista del PP.

LLAMAMIENTO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cayetana Álvarez de Toledo ha lanzado un llamamiento al Tribunal Constitucional, al que ha emplazado a que "no sea cómplice de las maniobras de Sánchez contra la democracia al manosear el censo electoral" en referencia a la ley de nietos. "Sánchez empezó dando un pucherazo en su propio partido y ahora ha hecho maniobras para tratar de dar otro pero esta vez contra la democracia española, contra todos los españoles", ha añadido.

Así, ha hecho extensivo este llamamiento al "conjunto de los españoles, a decirles que cuantas más sospechas hay sobre las maniobras de Sánchez, más fuerte, más decidido, y más masivo tiene que ser nuestro voto".

Finalmente, Álvarez de Toledo ha asegurado que "Sánchez habla ahora del amor, pero el único amor que profesa es el que se profesa a sí mismo. Ha fomentado el odio y la división entre españoles, ha levantado muros entre españoles, muros que nosotros estamos derribando, todos. Yo lo he dicho en el Congreso y lo voy a repetir hoy: los españoles no nos odiamos".