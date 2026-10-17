AMIGA reivindica con su lema 'Contigo' que ninguna mujer afronte sola el cáncer de mama

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Región de Murcia (AMIGA) vuelve a poner en el centro a las personas, sus necesidades, sus emociones y su derecho a recibir una atención sanitaria integral y de calidad.

Este año, quiere transmitir un mensaje especialmente cercano y comprometido a través de su lema 'Contigo', una sola palabra que encierra toda una declaración de intenciones: estar al lado de cada mujer, escucharla, acompañarla y recordarle que no tiene que afrontar sola la enfermedad.

Desde AMIGA se recuerda que el cáncer de mama no termina necesariamente cuando finalizan los tratamientos. Muchas mujeres continúan afrontando secuelas físicas, emocionales, familiares, sociales y laborales que requieren atención, comprensión y recursos adecuados.

La prevención, la detección precoz y la igualdad en el acceso a la sanidad, prioridades irrenunciables Coincidiendo con esta conmemoración, AMIGA se suma a las reivindicaciones de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), de la que forma parte, y reafirma su compromiso con la defensa de una sanidad pública, universal, gratuita, equitativa y de calidad.

La asociación insiste en la importancia de garantizar programas de detección precoz eficaces y accesibles, así como diagnósticos ágiles, tratamientos personalizados, acceso a la innovación terapéutica y una atención multidisciplinar que contemple las necesidades de cada paciente.

En este sentido, AMIGA valora la ampliación acordada de los programas de cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, y reclama que su implantación se desarrolle con las máximas garantías, sin demoras injustificadas y bajo la supervisión del sistema público de salud.

"El lugar donde viva una mujer no puede determinar sus oportunidades de diagnóstico, tratamiento o recuperación. La igualdad en el acceso a la atención sanitaria es un derecho que debemos seguir defendiendo", señalan. La asociación reclama "una sanidad sin demoras y denuncia las deficiencias que afectan a las pacientes".

Y es que, en este Día Internacional del Cáncer de Mama, AMIGA recuerda ha venido manifestando públicamente su preocupación por los retrasos en las mamografías, las listas de espera y las dificultades que encuentran algunas mujeres para acceder a determinadas pruebas diagnósticas, especialmente cuando presentan síntomas o anomalías y no están incluidas en los programas poblacionales de cribado.

AMIGA ya trasladó su preocupación por la falta de protocolos homogéneos entre las distintas áreas sanitarias de la Región de Murcia y reclamó explicaciones sobre las mujeres pendientes de una mamografía sin fecha asignada. Para la asociación, "resulta imprescindible establecer circuitos asistenciales claros y coordinados, garantizar la realización de las pruebas en plazos adecuados y asegurar una comunicación rápida y comprensible de los resultados".

En línea con las reivindicaciones de FECMA, considera imprescindible contar con registros poblacionales de cáncer completos y homogéneos y garantizar que los programas de cribado se desarrollen bajo la responsabilidad y supervisión del sistema público de salud. Asimismo, defiende que todas las mujeres de la Región de Murcia reciban una atención equivalente, independientemente del área sanitaria a la que pertenezcan, evitando desigualdades en los tiempos de diagnóstico, el acceso a pruebas, los tratamientos y el seguimiento de la enfermedad.

La asociación reclama también una mayor participación de las pacientes y de las entidades que las representan en las decisiones sanitarias, porque escuchar su experiencia y conocer sus necesidades constituye una herramienta fundamental para mejorar el sistema de salud.

MÁS INVESTIGACIÓN, APOYO Y ATENCIÓN A LAS SECUELAS DE LA ENFERMEDAD

AMIGA considera que la atención integral al cáncer de mama debe ir mucho más allá de los tratamientos médicos. Por ello, defiende la necesidad de reforzar los recursos de atención psicológica y emocional, la rehabilitación física, el tratamiento de las secuelas y el acompañamiento social, así como mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales.

La asociación recuerda que numerosas mujeres tienen que afrontar las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad, dificultades para recuperar su vida cotidiana y obstáculos en su reincorporación al trabajo. En este sentido, reivindica una mayor sensibilidad hacia las necesidades laborales de las pacientes, con medidas que faciliten la adaptación de los puestos de trabajo, la conciliación de los tratamientos con la actividad profesional y la reincorporación laboral en condiciones adecuadas.

AMIGA insiste, además, en la importancia de seguir destinando recursos a la investigación y de garantizar el acceso equitativo a los avances científicos y terapéuticos, prestando una atención especial a las mujeres con cáncer de mama metastásico y a aquellos tipos de cáncer como el triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y con mayores desafíos terapéuticos.

MURCIA SE UNE AL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA

Con el objetivo de acercar la información y la sensibilización a la ciudadanía, AMIGA ha organizado para el próximo lunes 19 de octubre diferentes actividades en la ciudad de Murcia. Durante la mañana, de 10.00 a 13.30 horas, se instalarán puntos informativos en los hospitales Morales Meseguer, Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca, así como en los centros de El Corte Inglés de avenida de la Libertad y Gran Vía.

Estos espacios ofrecerán orientación, información y apoyo a pacientes, familiares y cualquier persona interesada en conocer mejor la enfermedad y los recursos disponibles. Además, la plaza de Santo Domingo se convertirá, de 10.00 a 19.00 horas, en un punto de encuentro con la solidaridad, donde se instalará un espacio informativo y de venta de artículos solidarios destinados a apoyar la labor de la asociación.

Entre las actividades previstas destaca la realización, de 10.00 a 12.00 horas, de un mural de arte urbano en directo a cargo del artista Amado, en colaboración con la Oficina Municipal del Grafiti y PreZero. Una iniciativa que utilizará el arte como herramienta de expresión, concienciación y apoyo a todas las mujeres que conviven con el cáncer de mama.

Para AMIGA, el 19 de octubre "no debe quedarse únicamente en un símbolo, una campaña o un lazo rosa. Es una oportunidad para recordar que el compromiso con las mujeres que padecen cáncer de mama debe mantenerse los 365 días del año".

La asociación reivindica la importancia de escuchar la voz de las pacientes, conocer sus necesidades reales y situarlas en el centro de las decisiones sanitarias y sociales. También hace un llamamiento a las administraciones públicas, profesionales sanitarios, empresas, entidades sociales y ciudadanía para continuar avanzando en la prevención, la investigación, el acompañamiento psicológico, la reinserción sociolaboral y la mejora de la calidad de vida de las mujeres afectadas. Porque cada mujer vive la enfermedad de manera diferente y todas merecen ser escuchadas, respetadas y acompañadas.