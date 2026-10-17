Amplían la alerta naranja para este sábado al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos de nivel naranja por lluvias en el sur de la Región de Murcia durante este sábado 17 de octubre. El domingo 18 continúa previsto el nivel naranja en Campo de Cartagena y Mazarrón.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado, a las 8.45 horas de hoy sábado 17 los avisos por fenómenos meteorológicos adversos para la Región de Murcia. La principal novedad es la incorporación de un aviso naranja por precipitaciones acumuladas de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, vigente desde las 10.00 horas de hoy hasta la medianoche.

En Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, la Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 8.00 horas, al que se añade el nuevo aviso naranja de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, desde las 10.00 horas.

En Campo de Cartagena y Mazarrón se mantienen los avisos naranjas por lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, desde las 8.00 horas. Aemet señala que los mayores acumulados en esta última zona se esperan en el entorno del Cabo de Palos.

Asimismo, se mantienen avisos amarillos por lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora en Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, desde las 12.00 horas. Las cinco zonas meteorológicas de la Región de Murcia presentan también avisos amarillos por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, con inicio a las 8.00 horas en las zonas del sur y a las 12.00 horas en el resto.

Según los últimos boletines disponibles para el domingo, se mantiene el nivel naranja por lluvias en Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 00.00 hasta las 20.00 horas, con umbrales de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

También se mantienen avisos amarillos por lluvias en Altiplano, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como por tormentas en Altiplano y Campo de Cartagena y Mazarrón.

Ante la previsión de lluvias intensas y tormentas, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar ramblas, cauces ni pasos inundados, no estacionar en zonas susceptibles de inundación y extremar la precaución en carretera. Es importante consultar las actualizaciones oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.