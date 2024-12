ANPE detecta un incremento de las faltas de respeto y las acusaciones falsas de alumnos y padres hacia los profesores

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor de ANPE ha atendido un total de 188 casos de problemas sufridos por docentes por parte de alumnos y padres en el curso 2023/2024 en la Región de Murcia, lo que representa un aumento del 3,3% con respecto a los 182 del curso anterior.

Así, el sindicato ha llamado especialmente la atención sobre el incremento de los casos de acusaciones falsas y faltas de respeto de estudiantes y sus progenitores hacia los profesores.

En concreto, los principales problemas reportados son las falsas acusaciones (29,8%) y las faltas de respeto (29,3%), seguidos de problemas con la Administración (25%) y otros (21,8%). Estos últimos incluyen el exceso de burocracia, la falta de atención e interés de los alumnos y la dificultad para dar clase (17%).

Así aparece recogido en el informe del Defensor del Profesor de ANPE Murcia relativo al curso 2023/2024, que ha sido publicado este jueves.

De los 188 profesores que pidieron ayuda, 74 provenían de colegios de la Región de Murcia, lo que representa el 40% de casos atendidos, frente al 34% del curso anterior. Según el sindicato, este incremento tiene su origen en el nivel de Infantil, donde la incidencia se multiplicó por cuatro.

"Se observa que muchas familias instan al docente a que trabaje en la forma que ellas consideran, cuestionando la profesionalidad de los profesores que están a cargo de sus hijos", denuncia el sindicato.

Por su parte, aumentaron en cinco puntos porcentuales los problemas en ESO y Bachillerato, frente a FP y otros (escuelas oficiales de idiomas y conservatorios, por ejemplo), en los que la proporción de profesores que pidió ayuda representó un tercio de los del curso anterior.

Así, la mayor cifra de situaciones de conflictividad hacia la figura del docente tuvo lugar en Secundaria, fundamentalmente por el comportamiento de los alumnos, debido, especialmente, a "la falta de implicación real y directa de un elevado número de familias".

Y es que, según ANPE, muchas de ellas "no prestan la debida atención al proceso educativo de sus hijos una vez que ingresan en los institutos, y no les han inculcado el valor de la educación y el respeto a sus profesores".

En este sentido, explica que en las etapas de Infantil y Primaria --de los 3 a los 12 años--, el seguimiento que hacen de sus hijos es "muy cercano y constante", pero una vez llegan a los institutos, "la situación cambia notablemente y delegan en exceso la importante y crucial tarea formadora, pretendiendo, probablemente de forma involuntaria e incluso no consciente, que sea la institución educativa la que realice dicha tarea".

Así, el informe recalca que "la principal tarea educativa de los hijos la tienen las familias, pues la de la institución escolar es la de complementar esa educación que deben traer de casa y desarrollar el correspondiente proceso de enseñanza y aprendizaje que marca la ley educativa de turno".

Por otro lado, pone de manifiesto que los datos muestran la "curiosa paradoja" de que los mismos padres que "delegan" en los institutos la tarea educativa de sus hijos son "los que luego presentan denuncias y falsas acusaciones sobre los docentes".

EL 92% DE LOS CASOS, EN LA ETAPA INFANTIL

En la etapa de Infantil, más del 92% de los profesores atendidos tuvo problemas con los padres, mientras que en Secundaria el porcentaje fue del 50,5% y en Formación Profesional de casi un 80%, si bien cabe recordar que el número de profesores en este nivel que recurrió al servicio de ANPE fue bastante menor.

Los problemas con los padres fueron principalmente las falsas acusaciones (37 casos), presión por las notas y denuncias (ambas con 18 casos) y las faltas de respeto (16 familias).

En cuanto a los problemas con los alumnos, la mayoría se centraron en las faltas de respeto (39 casos), dificultad para dar clase (32) y conductas agresivas entre alumnos (20).

Las cifras fueron similares a las del curso anterior, salvo en las falsas acusaciones --algo menos de la mitad--, especialmente por parte de los padres. Y es que el sindicato señala que muchos alumnos "mienten a sus padres y estos les creen sin contrastar la información".

Asimismo, el informe llama la atención sobre la "gran subida" de casos por conductas agresivas entre alumnos, que han supuesto el doble que el curso anterior.

"Las agresiones son de muy diversa índole: insultos por motivos raciales, sexuales, 'matones' que pretenden imponerse humillando a los compañeros, peleas en los intercambios de clase que otros alumnos jalean hasta que el profesor llega, niños de Infantil que agreden a otros y que hacen que el profesor esté constantemente alerta", añade el documento.

Respecto a las faltas de respeto, ANPE precisa que "presentan unas cifras alarmantes", y, junto con los problemas para dar clase y las conductas agresivas entre alumnos, denotan que "los problemas de indisciplina son muy inquietantes y no mejoran con el paso del tiempo".

"Constatamos, curso tras curso, que nos enfrentamos a más situaciones conflictivas en las aulas que conllevan pérdidas de tiempo e imposibilidad de atender a los alumnos adecuadamente, lo que merma su derecho a una educación de calidad. Esto origina una gran frustración e impotencia en los docentes", remarca.

AMENAZAS Y AGRESIONES A PROFESORES

Los 18 casos de amenazas y agresiones de alumnos a profesores son "gravísimos", a juicio del sindicato, que ha precisado que casi todos han sido por parte de varones adolescentes hacia profesoras que "temieron por su integridad física".

Algunos docentes no interpusieron denuncia en la Guardia Civil porque creían que podría empeorar la situación, y los que lo hicieron "han visto que el alumno volvía al aula porque los expedientes disciplinarios se paralizan cuando hay denuncia por la vía penal".

Aunque las falsas acusaciones han subido en general, se han centrado sobre todo en los padres, ya que en el caso de los alumnos han bajado respecto al curso anterior. "Y hemos de decir que no suelen tener fundamento, pero obligan a que el profesor deba demostrar la falsedad de las acusaciones", agrega ANPE.

Las denuncias son motivadas por situaciones "tan subjetivas" que, en la mayoría de las ocasiones, "son difíciles de demostrar", al basarse en acusaciones como "me mira mal, me tiene manía y por eso me suspende, me has insultado, mi padre te va a denunciar para que te echen, hemos presentado un escrito en tu contra, etcétera".

Al hilo, el sindicato ha puesto de relieve el hecho de "que algunos niños no sean sancionados o que no se trabaje más intensamente con ellos para cambiar sus conductas" lo que "no beneficia a nadie, ni a los docentes ni a los alumnos ni a sus padres".

En la mayoría de los casos atendidos, al profesor "se le priva de la presunción de veracidad prevista en la Ley de Autoridad del Docente", y se tiene que enfrentar a situaciones "en las que se le acusa de unos hechos exagerados y manipulados, sacadas de contexto o que, simplemente, nunca se han producido" por parte de alumnos y padres.

"Estas situaciones se producen con bastante frecuencia y provocan una sensación de indefensión en el profesorado", precisa ANPE.

CASOS DE CIBERACOSO

Por su parte, los casos de ciberacoso han disminuido a la mitad, probablemente debido, según manifiesta el sindicato, a la prohibición de la Consejería de Educación respecto al uso del teléfono móvil y dispositivos electrónicos en los centros educativos.

En concreto, han sido atendidos siete casos de docentes que han sufrido algún tipo de difamación, vejación o insulto a través de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos.