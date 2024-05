Antonio Ripoll llama a impulsar los Servicios Sociales de Atención Primaria para acabar con desigualdades

CARTAGENA (MURCIA), 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Servicio de Planificación y Evaluación de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Antonio Ripoll, ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Asamblea Regional la necesidad de impulsar y ordenar los Servicios Sociales de Atención Primaria para acabar con las desigualdades.

Según ha dicho, "no podemos mantenernos con unos servicios sociales de Atención Primaria que no estén bien dotados, que no tengan capacidad de coordinarse con la iniciativa social o que no sean capaces de dar respuesta a lo que cada territorio necesita porque no necesita lo mismo la gente de Lobosillo que la gente de Cabezo de Torres".

En ese sentido, ha indicado que se deberían dotar económicamente y con medios humanos el desarrollo de los compromisos establecidos en la Ley de Servicios Sociales, especialmente los relacionados con la Atención Primaria de los Servicios Sociales. A su juicio, "esto supondría un liderazgo institucional de lucha contra la pobreza y la exclusión, que debe ser continuado, participativo y debe rendir cuentas periódicamente".

Ripoll ha asegurado que la exclusión social es la "suma de diferentes dificultades para llevar una vida independiente". En ese sentido, ha señalado que esta "afecta al empleo, a las rentas, a la salud, a las redes de apoyo y trabajar contra la exclusión social supone trabajar de manera coordinada". El exjefe de Planificación ha recordado que esto "no es una responsabilidad exclusiva del sistema de Servicios Sociales, pero exige recursos de protección social".

Asimismo, considera que para acabar con las desigualdades disponer de un empleo de calidad y de vivienda son dos variables "importantísimas", a lo que ha añadido que actualmente el 20% de los trabajadores de la Región viven en una situación precaria.

Durante su intervención también ha llamado la atención sobre el "escaso desarrollo de los derechos de las personas en situación de exclusión" en la Comunidad. Ripoll ha recordado que el reglamento de la Renta Básica de Inserción contaba con el desarrollo de un Plan de Inclusión Social, pero "aunque esto data del año 2017, no se ha hecho. Las cosas hay que continuarlas. No se puede estar contento solo por haber aprobado una ley de derechos sociales, lo que hay que hacer es que eso continúe".

Asimismo, ha planteado otras medidas que considera importantes para acabar con las desigualdades como continuar con la Comisión Rectora de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para ayudar a identificar las actuaciones actuales y las necesarias para conseguir una sociedad más cohesionada.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Toñi Abenza ha señalado que se vive en una Región "sin plan, sin mapa y sin estrategia, así lo dicen los expertos que pasan por esta comisión". La parlamentaria ha recordado que se lleva esperando más de dos décadas el Plan de Servicios Sociales y más de 7 años un Plan de Exclusión Social. "Nos parece vergonzoso que VOX haga calificaciones como que desde el PSOE lo único que queremos son paguitas. Nos parece lamentable cuando el 20% de los trabajadores son pobres. Lo que queremos es que se cumpla lo que dice la ley de Servicios Sociales", ha dicho antes de anunciar que presentarán una moción para que se cumpla el Plan de Exclusión Social de la Región.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha recordado en la comisión "se está hablando de lo mismo que en el año 2019", por lo que ha recordado que "de haberse cumplido las 70 medidas que dijimos en aquel año, hoy no estaríamos aquí hablando de lo mismo".

La diputada de VOX Virginia Martínez considera que las propuestas planteadas en la comisión van "en la misma línea a los otros comparecientes", citando como medidas ampliar la potencia del Estado, coger más recursos de aquellos que más producen, "pero nos falta el estudio de las causas de la pobreza. Todos los comparecientes se han centrado en intentar gestionar la pobreza repartiendo los recursos de aquellos que más producen, pero nos gustaría centrarnos en cómo generar ciudadanos libres que no tengan que depender de un Estado que decida o no darles un dinero al mes", por lo que ha dicho que ellos intentarán llamar a esas personas que sí producen esa riqueza y generan empleo, como son los empresarios.

Finalmente, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha asegurado que las políticas de Fernando López Miras "reducen la pobreza en la Región frente a las políticas de Pedro Sánchez, que la aumentan en España". Ha recordado que en la Región se ha reducido la tasa AROPE del 31,8 en 2022 al 30,5 en 2022, "mientras que a nivel nacional ha subido 0,5 puntos". El parlamentario ha incidido en que la Región "ha reducido los índices de pobreza más que ninguna otra comunidad a pesar de que el Gobierno de Sánchez nos castiga siendo la comunidad peor financiada, imagínense lo que generaríamos con una mejor financiación".