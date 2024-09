Archivada la investigación sobre vertidos de la depuradora de Torre Pacheco (Murcia) al Mar Menor

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha archivado la investigación abierta para esclarecer si las aguas residuales urbanas y vertidos puntuales durante episodios de lluvias de la depuradora de Torre Pacheco (Murcia) ocasionaron daños al dominio público hidráulico y al Mar Menor, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

En el decreto de archivo, el fiscal Miguel Eduardo de Mata Hervás apunta que no se aprecia delito medioambiental en los atestados aportados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), dependiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La investigación partió de una denuncia por supuestos vertidos "ilícitos" de aguas residuales urbanas a las aguas superficiales y subterráneas, principalmente desde la depuradora de Torre Pacheco, sin descartar aportes desde otras instalaciones próximas como la de San Javier o Los Alcázares.

Durante el proceso, el Instituto Armado recabó documentación e informes desde distintos ayuntamientos del entorno del Mar Menor, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma, la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Esamur), la Dirección General de Costas y la Comunidad de Regantes del Mar Menor.

En concreto, la UCOMA llevó a cabo esta investigación en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia, y en el marco de la misma fueron llamados a declarar diferentes cargos de la Administración, entre los que se encuentra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el exdirector general de Medio Ambiente de la Comunidad, Francisco Marín.

En su momento, Arroyo confirmó que fueron llamados varios responsables municipales y autonómicos en el marco de "una investigación sobre supuestos vertidos del municipio de Torre Pacheco a la rambla de El Albujón".

La regidora explicó el pasado abril que tuvo "la oportunidad" de explicar que el Ayuntamiento de Cartagena "no tiene ninguna responsabilidad en depuradoras que no son de su titularidad y que no gestiona".

En este sentido, recordó que el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia en julio de 2023 que "dice expresamente que el Ayuntamiento de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad en los vertidos que pudiera realizar esa depuradora de Torre Pacheco a la rambla de El Albujón".

"Lo que sí sabemos es que esa depuradora del municipio de Torre Pacheco tiene autorizado un punto de vertido por la Confederación Hidrográfica del Segura, que depende del Ministerio, y lo sabemos porque Esamur, en 2008, conectó la red de saneamiento de La Puebla a la depuradora", manifestó la regidora de la ciudad portuaria.

"Y nosotros, como Ayuntamiento, pagamos cada año un canon por el uso del punto de vertido que tiene autorizado por la Confederación Hidrográfica esa depuradora de Torre Pacheco que gestiona Esamur", añadió.

Por tanto, enfatizó que el Ayuntamiento de Cartagena "no es responsable de las depuradoras que no están en su término municipal ni que gestiona directamente, y lo dejó muy claro el Tribunal Superior de Justicia el pasado año en una sentencia firme".

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor confirmó fue llamado a declarar en el marco de esta operación el exdirector general de Medio Ambiente, Francisco Marín.

Además, según pudo saber Europa Press, el Seprona habría recabado documentación a la CHS sobre los vertidos de la depuradora de Torre Pacheco al Mar Menor