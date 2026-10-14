Arroyo exige al Gobierno central suelo gratis de la Sareb para Cartagena como el entregado en Mula

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido al Gobierno de España que ceda gratuitamente al Ayuntamiento terrenos de la Sareb para construir vivienda pública asequible, en las mismas condiciones que las anunciadas para el municipio de Mula.

Arroyo ha remitido sendas cartas a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Agenda Urbana y al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, "para reclamar igualdad de trato y denunciar que la sociedad estatal mantiene suelo inmovilizado en Cartagena mientras intenta venderlo al Ayuntamiento", según han informado desde el Consistorio.

La petición se produce después de que el alcalde de Mula anunciara que su municipio ha obtenido gratuitamente 10.000 metros cuadrados de suelo de la Sareb para construir viviendas públicas. "La verdad es que nos ha sorprendido la noticia de que se hayan regalado terrenos al Ayuntamiento de Mula, mientras que a Cartagena solo se los quieren cobrar", ha declarado Arroyo, quien ha señalado que la Sareb, el denominado 'banco malo', "está controlada por el Gobierno de España y dispone de terrenos en Cartagena que permanecen sin desarrollar".

"La Sareb tiene mucho terreno disponible en Cartagena y lo mantiene inmovilizado. En vez de dedicarse a construir viviendas, lleva años tratando de hacer caja a nuestra costa", ha señalado la alcaldesa. Arroyo ha explicado que la Sareb se ha dirigido reiteradamente al Ayuntamiento para ofrecerle la compra de terrenos de su propiedad y que en la última comunicación, del pasado 11 de mayo, pedía más de 2 millones por varias parcelas.

IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUNICIPIOS

La alcaldesa ha expresado tener dudas sobre los criterios que aplica el Gobierno para facilitar suelo a los ayuntamientos y ha reclamado que las cesiones gratuitas no dependan del signo político de los gobiernos municipales. "Sería una buena noticia que se entregase suelo a todos los ayuntamientos sin mirar el color político, pero me temo que eso no es lo que está pasando", ha manifestado.

En su escrito, Arroyo ha indicado la Sareb "mantiene pendientes obligaciones de urbanización en algunos de sus terrenos de Cartagena, lo que impide que puedan quedar disponibles para construir viviendas".

En el escrito, Arroyo pide al delegado del Gobierno que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio para conseguir las mismas condiciones para Cartagena. En la carta dirigida a la ministra, Arroyo solicita que Cartagena pueda acceder a terrenos de la Sareb en las mismas condiciones de gratuidad anunciadas en Mula. También reclama que se aclaren los criterios establecidos para estas operaciones y las condiciones jurídicas y económicas de la cesión anunciada por el alcalde muleño.

La alcaldesa sostiene que "no existe justificación para que una entidad controlada por el Estado entregue gratuitamente terrenos a unos municipios mientras exige a otros el pago de más de dos millones de euros por suelo que puede destinarse a la misma finalidad social".