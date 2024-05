Arroyo ve "injusta, injustificable y arbitraria" la decisión del Miteco de "vetar" El Gorguel y "amenazar" Barlomar

CARTAGENA (MURCIA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha considerado "injusta, injustificable y arbitraria" la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de "vetar" el proyecto de construcción de una dársena en El Gorguel y "amenazar" Barlomar, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Arroyo ha adelantado que planteará acciones "en defensa del futuro" del puerto ante el Pleno y desde el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), convocado de urgencia para este viernes.

La regidora ha explicado que "el Ministerio ha decidido que El Gorguel no se hace porque está tramitando Barlomar, y doce días después le dice al Puerto que es mejor no hacer Barlomar tampoco. Esa es una maniobra injustificable". En este sentido, ha reprochado al Miteco que esas resoluciones "se hayan tomado sin la obligada audiencia a la Autoridad Portuaria".

"Dar carpetazo a El Gorguel porque ya hay otro expediente en marcha es una decisión arbitraria. Al ministerio no le compete decidir por Cartagena qué proyecto estratégico nos conviene más", ha dicho la alcaldesa, que ha insistido en que "no se puede tomar Barlomar como una alternativa a El Gorguel". "No son proyectos alternativos. Barlomar tiene un 90% menos de superficie y un 70% de capacidad", ha enfatizado.

Además, Arroyo ha aseverado que "negar un puerto de contenedores a Cartagena es una decisión injusta, porque a Cartagena se le prohíbe crecer mientras autorizan puertos y ampliaciones en otros lugares. El ministerio dice no a 3,5 millones de contenedores en El Gorguel pero dicen sí a ampliar 5 millones en Valencia. La ampliación autorizada multiplica por cinco Barlomar y el puerto resultante multiplicará por cuatro lo que pedimos para El Gorguel. Es injusto".

SANTA LUCÍA

La alcaldesa ha subrayado que en la comunicación sobre Barlomar el Ministerio ya ha adelantado su oposición a la ampliación y que, en caso de hacerse, prefiere que se desarrollen las "opciones 1 y 2", que supondría ampliar contenedores en Santa Lucía o ampliar superficie en el interior de las dársena de Escombreras.

"El Ministerio hace una amenaza velada a Barlomar y plantea dos opciones imposibles. No hay ni superficie ni calado en Santa Lucía para ampliar contenedores y su propuesta para Escombreras supondría acabar con la terminal de graneles, que es la que surte de petróleo y gas a todas las empresas del valle", ha comentado Arroyo.

Asimismo, la alcaldesa ha dicho que "no se puede condenar a Cartagena a ser irrelevante como puerto comercial cuando tenemos la mejor posición en el Mediterráneo español".