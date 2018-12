La Asamblea aprueba con los votos de PP y Ciudadanos los Presupuestos de 2019

Publicado 21/12/2018 13:08:21 CET

CARTAGENA (MURCIA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor del PP y los de Ciudadanos las cuentas regionales para el año 2019. El próximo año la Comunidad dispondrá de 4.649 millones de euros, lo que supone un incremento de 120 millones con respecto al actual ejercicio. El Ejecutivo suscribió un acuerdo con Ciudadanos para garantizar la aprobación de las cuentas regionales. El pacto incluyó 85 proyectos por un importe de 319 millones de euros.

Desde el PP, su portavoz, Víctor Manuel Martínez ha expresado su satisfacción por la aprobación del cuarto presupuesto de la legislatura, "es sinónimo de que se ha trabajado bien", ha dicho el diputado. Durante su discurso, ha recalcado que en el Gobierno hay un partido "que tiene que dotar a la Región de la mayor herramienta de creación y generación de bienestar", puntualizando que las cuentas "garantizan el bienestar y el éxito frente a un modelo fracasado del PSOE y Podemos".

Los 'populares' han criticado que PSOE y Podemos "se hayan relajado en exceso", motivo por el que ha dicho no se han aprobado sus cerca de 200 enmiendas presentadas. "Perseguían volver a un modelo que iba a traer más paro, ruina y miseria a sus ciudadanos". A cambio, ha asegurado, se ha aprobado un presupuesto que "crece en Educación, Sanidad y Política Social. Estamos haciendo las cosas bien, nuestras políticas funcionan y hemos aprobado un presupuesto sin terner mayoría absoluta ", ha dicho recordando que también está en marcha la reforma del Estatuto de Autonomía para el que se necesitan dos tercios de la Asamblea".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Miguel Sánchez, ha manifestado que acaban la legislatura siendo el partido "más útil y más centrado". Ha recordado que han mejorado en 319 millones de euros el presupuesto para el próximo año. "Son unos presupuestos aceptables. En ningún caso son los presupuestos de Ciudadanos, pero tenemos que ser responsables", ha advertido apuntando a que es posible que tras las elecciones sea su partido el que tenga que ejecutar las cuentas regionales.

Por contra, PSOE y Podemos han criticado las cuentas y la "herencia ruinosa" de 23 años que ha dejado el PP a los ciudadanos de la Región. En palabras del portavoz del PSOE, Joaquín López, "este presupuesto no es creíble y quedará como uno más de los que no ejecuta el Partido Popular. Además, tienen trampa porque con esta herencia sí pagaremos impuesto de sucesiones y donaciones y muy caro". Para el portavoz socialista no hay modelo de financiación que resuelva la "ruina" a la que el PP ha llevado a la Región.

"Con este presupuesto de la resignación de PP y su comparsa Ciudadanos no se solucionarán los problemas más acuciantes que tenemos, porque no establece orientación ni una hoja de ruta por la que discurra un modelo económico y social que nos saque del pozo en que estamos". Además, ha lamentado que la Región esté "en la cola" en los principales indicadores.

"Su acción de gobierno se puede resumir en vivir al día, en parches y en grandes proyectos fracasados; los mismos discursos, mismas fotos, para seguir vendiendo el mismo humo y llegar adonde estamos con una deuda desmesurada". Entre las cifras aportadas por el socialista ha detallado que más de un tercio de la población está en riesgo de exclusión y que 9 de cada 10 contratos son temporales y el 23% de los contratos que se formalizan tienen una duración "inferior a una semana".

Por parte de Podemos, su portavoz Óscar Urralburu ha apuntado que "no son los presupuesttos que necesita la Región, con premisas "débiles y falsas y un diagnóstico de la situación que no compartimos". Según ha dicho, en 2019 se alcanzarán los 10.000 millones de euros de deuda regional situando el "déficit oculto en más de 500 millones de euros".

A su juicio, el modelo presupuestario fomenta la "precariedad financiera y social. Es un modelo que se repite año tras año y que no tiene variación". En ese sentido, ha manifestado que su grupo ha propuesto nuevas ideas sobre la fiscalidad, así como un cambio del modelo productivo o medidas para fomentar la ley de vivienda y propuestas para reducir las listas de espera o un banco de gametos "y nos han dicho que no".

El consejero de Hacienda ha destacado tras el debate que se sienten "orgullosos" de la aprobación de las cuentas regionales y que el próximo año se dedicarán a "ejecutar" los presupuestos.