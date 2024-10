La Asamblea aumenta la actividad este periodo de sesiones con dos Plenos semanales

Uno de los plenos será de control al Consejo de Gobierno, según la propuesta aprobada hoy por PSOE, VOX y Grupo Mixto

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional aumentará su actividad este periodo de sesiones. Lo hará debido a una propuesta aprobada por PSOE, VOX y Grupo Mixto durante la reunión de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces.

Según ha informado el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, durante la reunión el PP "había propuesto dar continuidad a la actividad como se venía haciendo hasta ahora y eso no puede ser así. En la Asamblea se deben aprobar iniciativas y se deben dar explicaciones de las acciones y omisiones del Gobierno. El cambio es un gran paso en comparación con lo que había".

En ese sentido, se ha acordado aumentar a dos el número de plenos semanales, con lo que cada mes se celebrarían ocho sesiones plenarias. En este sentido, habrá un pleno los martes, que será para el impulso de iniciativas. Este pleno se desarrollará en sesión de mañana y de tarde, por lo que, según los grupos, cada grupo parlamentario presentaría dos iniciativas los martes, una que se debatiría por la mañana, y otra por la tarde, y, atendiendo a los cupos de iniciativas por grupos parlamentarios, los grupos mayoritarios podrían llegar a presentar más de dos.

Por otro lado, los viernes habrá pleno de control al Consejo de Gobierno. En uno de los que se celebre mensualmente comparecerá el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, mientras que el resto serán para preguntas orales o interpelaciones a consejeros.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha indicado que los datos hablan por sí solos y que, mientras en el Congreso de los Diputados hay un pleno de control al Gobierno de España a la semana, en la Asamblea Regional solo había uno al mes, mientras que en el resto de los parlamentos autonómicos tienen, como mínimo, un pleno cada 15 días en el que se pueden hacer preguntas a cada Gobierno autonómico.

"El Gobierno de López Miras es el gobierno más opaco del país porque es el que más tiene que esconder. El Partido Popular pretende silenciar la Asamblea Regional, reduciendo al mínimo su actividad, para que la ciudadanía no conozca los trapicheos y las chapuzas del Gobierno de López Miras", ha dicho el socialista que ha reconocido que "ahora Vox se suma a las peticiones que llevamos haciendo desde el Partido Socialista para aumentar la actividad en la Asamblea Regional desde el inicio de la legislatura. Se han dado cuenta de que es una necesidad".

Además, los socialistas consideran "vergonzoso" que en la Asamblea los portavoces de los distintos grupos parlamentarios solo tengan cuatro minutos al mes para hacerle una pregunta al presidente de la Región, algo que intentarán "que cambie".

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín considera que con esta medida "se pone fin a esta vergüenza", ha dicho refiriéndose a que en los últimos meses la actividad de la Asamblea Regional "ha sido mínima", destacando que los plenos se habían reducido a 3 plenos al mes y que "no se nos ha permitido ejercer la legítima labor de control al Gobierno".

Según Marín, en la Junta de Portavoces "se ha constado que lo que veníamos reclamando era justo. Ahora tenemos las herramientas para obligar al Gobierno regional a dar explicaciones, que hasta ahora no ha dado", ha dicho en alusión a las derivaciones "irregulares" a la sanidad privada "o para crear de una vez la comisión de investigación del incendio de Las Atalayas, que debemos a las familias".

No obstante, advierte de que estarán "muy vigilantes porque pese a que PP y VOX no se han puesto hoy de acuerdo en la votación, estamos convencidos de que en los asuntos fundamentales se van a seguir poniendo de acuerdo porque comparten las mismas ideas restrictivas sobre políticas sociales, ambientales o derechos feministas".

Por contra, para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, cree que en la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces "VOX se ha quitado la careta" y ha recordado que "lo que hasta hace 3 meses era una fantástica programación propuesta por VOX, hoy ha sido tremendamente corregida por ellos".

El diputado del PP considera que VOX y PSOE han sumado sus votos "para intentar controlarlos". Además, ha criticado que con la nueva distribución del cupo de iniciativas grupos como el Grupo Mixto, con dos diputados "puedan llevar a los órganos de la Asamblea las mismas iniciativas que un grupo que tiene 21 diputados. Esta es la democracia entendida por los grupos de la oposición", ha advertido.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL MAR MENOR

En cuanto a la modificación de la ley del Mar Menor, el portavoz de VOX ha anunciado que ellos ya han registrado su propuesta de reforma y que la quieren llevar a debate "en cuanto se pueda". A su juicio, cuando el PP aumentó el número de comparecientes "lo único que querían era eternizar un debate voluntario. El PP se comprometió con VOX a que en septiembre íbamos a tener aquí una modificación de la ley, ahora se descuelgan diciendo que tienen que comparecer hasta diciembre y a partir de ahí ya veremos".

Sobre esto, Segado, del PP, ha recordado que la ley del Mar Menor se aprobó con los votos de PP, PSOE y Cs y que todos los partidos presentaron a posteriori una modificación de la ley. "La comunidad científica coincide en que desde que está la ley, la situación del Mar Menor ha mejorado, de ahí dijimos que íbamos a escuchar a todos los actores que tenían algo que decir sobre la ley y en ese proceso estamos todavía".

En ese sentido, desconoce si el resto de los grupos "están por seguir escuchando o no. Nosotros propondremos que se sigan ordenando comisiones para escuchar a los implicados. La propuesta de VOX no difiere en nada de la presentada hace meses, que no obtuvo apoyos necesarios y creo que lleva el mismo camino esta modificación".