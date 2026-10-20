La Asamblea exige al Gobierno la reapertura "inmediata" de la línea Lorca-Murcia y San Diego como estación provisional

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno de la Nación que reabra de manera "inmediata" la línea ferroviaria Lorca-Murcia.

La defensora de la moción, la diputada del Partido Popular (PP), María del Carmen Ruiz Jodar, ha denunciado que el Gobierno "prometió que las obras durarían en máximo dos años y han pasado cinco". "La gente está harta", ha apostillado.

La propuesta 'popular' plantea la reapertura del servicio de cercanías con la estación de San Diego como estación provisional. Asimismo, han solicitado un informe para conocer el estado del proyecto, las causas de los retrasos, un calendario para la finalización de las obras y la entrada en servicio del tren y una plan que establezca qué hacer con el suelo que quede libre.

Además, han pedido que presente "de forma pública e inmediata" la alternativa técnica presentada a los vecinos de La Torrecilla para que el tren haga parada en esta pedanía.

La moción ha salido adelante sin incluir las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo diputado Alfonso Martínez Baños, ha tachado de "un tanto absurdo" que el PP "piense que el Gobierno de España esté retrasando adrede las obras".

Tanto Martínez Baños como el diputado de Vox, Ignacio Arcas, han señalado que es "imposible" que esta conexión abra de manera "inmediata" como piden los 'populares' hasta que las obras entre Murcia y Lorca no terminen.

Así mismo, el parlamentario socialista ha asegurado que "es imposible técnicamente" que el AVE llegue a la estación de San Diego, como solicitan los 'populares'. "No pida usted milagros, porque milagros los técnicos de ADIF no pueden hacer", le ha reclamado a Ruiz Jodar.

Para finalizar su intervención, Martinez Baños ha asegurado que el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, y ADIF se reunirán en los próximos días con los vecinos de La Torrecilla para plantearles la soluciones que pidieron.

Por su parte, el diputado de Vox, Ignacio Arcas, ha denunciado que los autobuses que realizan el trayecto entre Lorca y Murcia "no cumplen con las expectativas" de los usuarios. Asimismo, se ha referido a afectación que las 'mordidas' en las obras del AVE hubieran podido tener en el retraso de las obras.

El diputado del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha defendido que "todo el mundo debe estar a favor" de la reapertura de esta línea, pero ha advertido de que no apoyaban las enmiendas socialistas. "Es hablar de la nada", ha apostillado.

Por último, el diputado de IU-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, ha apelado "al consenso" de todas las fuerzas políticas y de todos los ayuntamientos afectados para exigir al Gobierno el cumplimiento del calendario que establece octubre de 2027 como fecha para la reapertura de la línea. "Es posible que puedan abrirse habilitando San Diego y separarlas de las obras del soterramiento, solo hace falta consenso social, fuerte y potente que no se fragmente por razones política y exija el cumplimiento de esas fechas".