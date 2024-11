La Asamblea pide a la Comunidad que abone las ayudas a la dependencia los tres primeros días de cada mes

El Pleno también pide que se incluya en los Presupuestos de la Comunidad una partida para ampliar el tranvía en Murcia

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional pide a la Comunidad que abone las ayudas a la dependencia los tres primeros días de cada mes. El PSOE ha sacado adelante con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios una iniciativa que ha incorporado enmiendas de VOX y Podemos, en la que se reclama el abono de las ayudas a la dependencia a principio de mes.

La socialista Toñi Abenza considera que "es de justicia social pagar en tiempo y forma las ayudas a la dependencia". La parlamentaria ha indicado que la Administración debe "velar para que ese derecho se cumpla sin demoras ni dilaciones, como las sufridas con las familias de la Región en el último año que han padecido demoras en los pagos a la ayuda a la dependencia". Según ha detallado, estas familias han pasado de cobrar la prestación de principio de mes a la segunda quincena del mismo.

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de VOX Rubén Martínez, "el PP ha tenido la oportunidad de hacer una buena ley de Dependencia, pero no lo ha hecho". Ha recordado que hay 513 días de pago para abonar las ayudas a la dependencia, "las ayudas son del todo insuficientes". Según ha dicho, "el Gobierno debe pagar y sin demora y debe pagar todo lo atrasado y pagarlo este año".

Por parte del Grupo Mixto, María Marín, de Podemos, ha incidido en que las personas dependientes "son las más vulnerables", criticando también los pagos con retraso a este colectivo. "No hay justificación ni excusa posible cuando hablamos de personas dependientes, paguen ya la dependencia, debería ser lo primero de la lista", ha señalado pidiendo también transparencia.

Mientras que desde el PP, Miguel Ángel Miralles, considera que el PSOE quiere sacar "rédito político" de esta situación, "si no hay liquidez es imposible pagar a principio de mes", ha dicho explicando que el retraso solo se produjo los meses en los que no había liquidez y anunciando a los diputados que "las ayudas se han pagado hoy".

En materia de dependencia, la Asamblea Regional también ha exigido al Gobierno nacional que abone 422 millones de euros que debe a la Región de las ayudas de dependencia. Así se ha aprobado una iniciativa del PP en este sentido, que solo ha contado con el apoyo de VOX.

El diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha expuesto que en diciembre se cumplieron 17 años de la aprobación de la ley de Dependencia, "lamentablemente, en su aplicación y desarrollo esta ley aún no se cumple en todos sus términos, y, más en concreto, el Gobierno de España no cumple con el modelo de financiación que contempla la propia Ley, ya que no aporta al sistema el 50% que le corresponde". Según ha dicho, "pese a que se comprometió a financiar la mitad de los importes por la prestación de este servicio, solo ha aportado el 25% durante los últimos 6 años, por lo que el Gobierno regional ha tenido que asumir, con fondos propios, el 75% restante".

Durante la sesión plenaria, también ha salido adelante una iniciativa del Grupo Mixto que pide incluir una partida en los presupuestos regionales para ampliar el tranvía de Murcia hasta el barrio de El Carmen. La iniciativa, que ha sido enmendada por PSOE y VOX, pide que las tres administraciones negocien un plan de financiación hasta 2030 que haga posible la ampliación del tranvía.

El diputado de Podemos Víctor Egío ha dicho que no quieren más "papel mojado, sino que el dinero para la ampliación del tranvía se incluya en los Presupuestos Generales de la Comunidad", en ese sentido ha dicho que ellos piden al menos 31 millones de euros para realizar esto.

Igualmente, la socialista Lola Jara considera que con el transporte público limpio "se mejorará la calidad del aire en las ciudades. Hay que dotar la ampliación del tranvía en los presupuestos, es muy positiva la propuesta de negociar con las administraciones un plan plurianual de financiación 2025-2030 para ampliar el tranvía con nuevas líneas". Desde VOX, Pascual Salvador, ha recordado que el tranvía "ha hecho que muchas personas dejen de utilizar el coche".

Por su parte, el diputado del PP Antonio Landáburu considera que no se puede dotar económicamente la ampliación del tranvía, "es algo que no viene definido ni con un proyecto", ha dicho concluyendo que si no hay proyecto al respecto no se puede dotar económicamente.

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado con el apoyo de VOX y PP poner en marcha medidas de apoyo a la mujer embarazada. La iniciativa, de VOX, defendida por María José Ruiz, contempla la necesidad de que las mujeres "tengan acceso a una atención psicosocial específica y adaptada a su situación. Igualmente, es necesario poder acceder a un protocolo de información permanente en el que los profesionales sanitarios pongan a su disposición todas las ayudas necesarias dirigidas a la manutención, educación y cuidado de los hijos". La parlamentaria ha insistido en que su grupo defiende "el derecho a la vida".

Desde el PP, Mari Carmen Ruiz ha expuesto que el Gobierno regional "ya dispone de un plan integral de atención a la mujer y este plan incluye un programa dirigido al embarazo, al parto y al puerperio", por lo que ha explicado que apoyan la iniciativa "porque no vamos a estar en contra de iniciativas que el Gobierno regional ha puesto en marcha".

La socialista María Soledad Sánchez ha advertido que el derecho a ser madre "también contempla el derecho al aborto. En su propuesta no hay medida alguna para aquellas mujeres que no deciden seguir adelante con su embarazo. A estas mujeres también hay que protegerlas", ha señalado.

Desde el PSOE han pedido que se elaboren protocolos específicos en la Región para ofrecer información a la mujer embarazada y que esta pueda decidir si seguir o no con su embarazo.

De igual forma se ha posicionado la diputada de Podemos María Marín, quien ha advertido a VOX que "viven en el mundo al revés. Las mujeres que deciden libremente o deben interrumpir su embarazo han llegado a estar acosadas en las clínicas", ha recordado pidiendo que se dé "el máximo apoyo a todas las mujeres embarazadas, a las que deciden seguir adelante o a las que no". Además, ha pedido que sea la Red de Hospitales Públicos la que realice las intervenciones.

Finalmente, VOX ha retirado su moción en la que reclamaba una reserva de plazas para militares de complemento y militares de tropa y marinería en el ingreso a cuerpos de Policía Local de la Región. El diputado Ignacio Arcas ha explicado que la retiraban para recoger en una nueva moción todas las proposiciones que han planteado como es que se realicen exámenes únicos para evitar el manoseo de muchos ayuntamientos y que se cree una nueva Academia de Policía en el Centro Integral de Respuesta de Emergencias y Seguridad, entre otras.

AGILIDAD PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LA DANA

El Pleno también ha aprobado una declaración institucional de apoyo a las víctimas en Valencia y Letur. A la iniciativa, que partía de Podemos, se han sumado todos los grupos parlamentarios. El texto reclamaba la agilidad en el envío de ayuda a las víctimas y que se depuren las responsabilidades políticas.

La declaración institucional recoge la necesidad de "que las administraciones públicas pongan en marcha todas las herramientas y recursos necesarios para prevenir futuros desastres como éste". Además, urge a "todas las administraciones públicas a que, una vez encontradas las personas que siguen desaparecidas y atendidas todas las necesidades básicas de la población, aparquen sus diferencias y cualquier atisbo de tacticismo, y se agilice el envío de medios materiales y humanos para hacer frente a esta grave crisis".