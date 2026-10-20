La Asamblea Regional reclama la reparación "urgente" del canal del trasvase Tajo-Segura

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional solicitará al Gobierno central que las obras de reparación que se están realizando en dos puntos del canal del trasvase Tajo-Segura se hagan de manera urgente para evitar la pérdida de 85 hectómetros cúbicos de agua.

Durante el debate de esta moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, su diputado Jesús Cano ha denunciado que el Gobierno "no ha invertido ni un euro en el canal cuando pasa por la Región de Murcia ni por Castilla-La Mancha".

Cano ha afirmado que el canal no se ha roto dos veces, en referencia a la de agosto de 2025, "por casualidad", sino "porque nadie lo cuida". En este sentido, ha criticado que en las partidas de mantenimiento y reparación de averías del canal no haya nada consignado para 2027.

Por otra parte, Cano ha insistido en que estas obras se pueden realizar en dos semanas y no en seis meses, según el plazo dado.

El PP ha solicitado en esta moción la reparación del canal, todos los medios y soluciones que permitan restablecer antes el servicio, un diagnóstico estructural, un plan de inspección y rehabilitación integral con dotación económica y que no se pierda el agua. "Si el canal no funciona antes de 2027, el agua caducará", ha apuntado.

Asimismo, la moción solicita cambiar las reglas para que las paradas no cuesten agua, conservación de forma coordinada con los trasvases y fuera de los meses con mayor demanda y autorizaciones semestrales. Además, pide al Consejo de Gobierno que realice las acciones correspondientes si se declara la caducidad del agua.

El diputado del PSOE Fernando Moreno ha indicado que "no tiene sentido" afirmar que "la culpa de una infraestructura que tiene 47 años" es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha pedido a todos los diputados llegar a un acuerdo en el Pacto Regional del Agua "porque como no juntemos la fuerza de todos, estaremos siempre con lo mismo".

En su turno de palabra, el diputado de Vox, Alberto Garre, se ha dirigido al diputado del PP proponente de la moción para afirmar que "de una rotura a que vaya a faltar agua va un trecho largo". Y le ha asegurado que "no se van a cumplir sus presagios".

Por otra parte, Garre ha asegurado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, "está molesto, porque las decisiones las toman el presidente de la Confederación Hidrógráfica del Tajo y la Dirección General del Ministerio".

El diputado del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, también ha afirmado que "cualquiera con un mínimo de capacidad podría resolver estas obras en dos o tres semanas". Para Antelo, el cierre temporal del trasvase es una manera de Pedro Sánchez de "cumplir su única promesa en todo su mandato: cerrar el trasvase".

Durante su intervención, el diputado de IU-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, le ha preguntado a Cano si cree que hay un "sabotaje" por parte del Gobierno de España para cerrar el trasvase.

Asimismo, Álvarez-Castellanos ha afirmado que para asegurar que las obras se pueden realizar en 15 días hay que contar con un documento que lo acredite. "¿Tiene usted el documento que acredite eso y, por tanto, el Gobierno está de brazos cruzados y lo va a dilatar en el tiempo porque le apetece?", ha reclamado al diputado 'popular'.