Lucas confía en que las obras de reparación de las dos roturas en el canal del Trasvase finalicen antes de 2026

CIEZA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, confía en que las dos roturas registradas en el canal del trasvase Tajo-Segura estén reparadas antes de que termine el año.

Lucas ha realizado estas declaraciones este martes en Cieza, durante el acto conmemorativo del 40.º aniversario de la Comunidad de Regantes Ascoy, Benís y Carrasquilla, donde ha reiterado su defensa del trasvase como una infraestructura "necesaria e imprescindible" para el futuro de la Comunidad y del campo murciano.

"Se están haciendo todos los esfuerzos para reparar cuanto antes las dos roturas", ha asegurado Lucas, quien ha señalado que "son roturas, sobre todo una de ellas, de mucha magnitud". El delegado ha afirmado que tanto él como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura están exigiendo al Ministerio que destine todos los recursos necesarios y ha indicado que, por lo que le consta, "está siendo así".

En este sentido, ha calificado de "bochornoso" utilizar la situación para la confrontación política y ha pedido al Gobierno regional que no la emplee con ese fin. "Necesitamos unir todos los esfuerzos para que se reparen lo antes posible estas dos roturas", ha insistido.

Asimismo, ha asegurado que seguirá exigiendo, con independencia de quién gobierne, "las inversiones necesarias para garantizar el agua para siempre en la Región de Murcia".

"No me vais a encontrar en la confrontación, me vais a encontrar en el trabajo serio, responsable y, sobre todo, en la voluntad de acuerdo", ha señalado el delegado, quien ha defendido que el agua es un asunto estratégico que requiere "voluntad, rigor y, sobre todo, voluntad de acuerdo".

Preguntado por las posibles restricciones de la Unión Europea a los pozos de sequía a partir de 2027, Lucas ha indicado que el Gobierno de España ya ha trasladado esta cuestión a las instituciones europeas y que él lleva "muchísimos meses" trabajando para evitar el cierre de estos pozos mientras no se garantice el suministro mediante otras infraestructuras.

"No podemos cerrar unos pozos mientras que no se garantice a través de otras infraestructuras el agua que necesitamos en esta Región", ha concluido.