La Asamblea sanciona al diputado de Podemos Víctor Egío con un mes sin empleo ni sueldo

CARTAGENA (MURCIA), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor de PP y VOX la propuesta aprobada en la Comisión del Estatuto del Diputado para suspender un mes de empleo y sueldo al diputado de Podemos Víctor Egío por los hechos ocurridos durante el Pleno del 26 de junio. En dicha sesión, el parlamentario interrumpió una votación y tras reiteradas llamadas al orden por parte de la presidenta de la Asamblea Regional y la consecuente expulsión del Pleno, se negó a abandonarlo.

El diputado ha tenido ocasión de defenderse antes de que se votara la sanción y ha advertido de que es el primer diputado "expulsado y sancionado en la historia de la Asamblea". Según Egío, ha sido "condenado en un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos por disfrutar de un permiso de paternidad y por la presidenta que no me permitió defenderme".

Cabe recordar que durante el debate del pasado 26 de junio VOX acusó a Egío de llevar meses sin acudir a la Asamblea, a lo que este respondió que había sido padre y estaba ejerciendo su derecho a la conciliación y al permiso de paternidad.

El parlamentario, que al final de su alocución se ha puesto una cadena en las muñecas, ha pedido un minuto de silencio por "esta Asamblea Regional sometida al despotismo, vulnerada, violada y deshonrada una vez más".

Su compañera de grupo, la diputada María Marín ha advertido al resto de los parlamentarios que "si creen que echándonos un mes o quitándonos el sueldo nos van a amedrentar, desde luego aquí nadie nos conoce todavía. Las gentes de Podemos corremos más veloces cuando el terreno se empina. Si nos atacan con esa furia es porque de verdad nos temen".

Los socialistas también se han posicionado a favor de Egío. La diputada Carmina Fernández ha recordado que tanto Podemos como el PSOE han sido objeto de demasiados insultos de burlas y menosprecio desde la bancada de la derecha. Se nos ha llamado de todo, se han recurrido al desprecio personal, al menosprecio y a la burla. No vamos a consentir ni un desprecio más ni más odio", ha incidido.

La parlamentaria considera que la sanción "no es necesaria. Esta es la casa del debate y del diálogo y tenemos que ser un ejemplo. Exigimos que se corte con los insultos y menosprecios en esta Cámara y que el Pleno vuelva a ser un ejemplo de parlamentarismo", ha dicho.

La diputada de VOX María José Ruiz, por su parte, cree que el diputado de Podemos no tiene claro el motivo de su sanción. "¿Cree que es por su paternidad o por desobedecer los llamamientos al orden y su negativa a abandonar el pleno", ha inquirido. En ese sentido, ha recordado que Carolina Bescansa, de Podemos, "decidió llevar a su hijo al escaño cuando fue madre".

Además, ha indicado que ella misma fue madre el año pasado poco antes de las elecciones y acudió a sus obligaciones. "A mí se me informó que los diputados no tenemos derecho al permiso de paternidad o maternidad como tal. Una cosa es conciliar y otra cosa es ausentarse del trabajo", ha señalado indicando que Egío ha faltado "a más de un 60% de sus obligaciones".

La diputada de VOX también ha reprochado a Egío el haber interrumpido una votación. "Los ciudadanos se merecen respeto y que respetemos las instituciones. No podemos comportarnos como si estuviéramos en la barra de un bar", ha añadido.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha recordado que las obligaciones de los diputados son conocer y respetar el Reglamento de la Asamblea. "Aquí se está discutiendo si respetamos las decisiones que, según el Reglamento, adopta la presidenta de la Asamblea", ha asegurado.

Segado considera que no hay otra alternativa a la sanción al diputado que "incumplió claramente el Reglamento. Si votamos que no, se da una lección bastante mejorable a la sociedad", ha dicho recordando que hay unas normas para que "las cosas funcionen. Hay que cumplir las normas".