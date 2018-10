AUTOBUSES LAT reajusta cuatro líneas a partir del 23 de marzo por el escaso número de viajeros

Publicado 07/03/2018 13:32:33 CET

MURCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Autobuses LAT suspenderá el servicio de las líneas 45, Avileses-Murcia, y la 18, Urbano de El Palmar; así como la modificación del calendario y frecuencias de las líneas 7, La Albatalía-Murcia- La Arboleja, y la 39, Campus de Espinardo-Murcia.

Los cambios entrarán en vigor el próximo 23 de marzo, aunque los viajeros serán avisados con dos semanas de antelación, como marca la legislación vigente, según informa LAT en comunicado de prensa.

Además, se ha habilitado un teléfono específico de Atención al Cliente, en el número 902 25 00 88, y también se podrá acceder a la información a través de la web www.latbus.com.

Desde Autobuses LAT explican que "la prestación de estos servicios, todos ellos extraconcesionales y altamente deficitarios, no se pueden mantener sin ayuda pública, debido al escaso número de viajeros que hacen uso de los mismos y, como a fecha de hoy no se ha resuelto su financiación, lamentablemente nos vemos obligados a adoptar esta decisión para no perjudicar la estabilidad de la concesión".

"Sentimos profundamente las molestias ocasionadas a los usuarios afectados y manifestamos nuestra voluntad en seguir trabajando para encontrar una solución junto con la Administración competente", concluye el comunicado.