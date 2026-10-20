Las autónomas que han sido madres en los 2 últimos años podrán solicitar préstamos de hasta 25.000 euros desde noviembre - CARM

MURCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ofrecerá préstamos de entre 15.000 y 25.000 euros a mujeres autónomas que hayan sido madres durante los dos años anteriores a la solicitud, para que puedan poner en marcha o reactivar sus negocios tras la maternidad. El plazo para solicitar estas ayudas financieras, incluidas en la línea 'Reactiva Mujer' del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), comenzará el 1 de noviembre.

Las consejeras de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, y de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, han presentado los detalles de esta iniciativa durante una jornada informativa sobre el programa regional 'Mamá Re-Activa', que incluye esta nueva línea de financiación.

El programa cuenta con una dotación de dos millones de euros hasta 2029 y ofrece condiciones destinadas a facilitar el acceso al crédito. Así, permite financiar el primer año de intereses, no exige avales personales, carece de comisión de apertura, cuenta con el aval del 100 por cien de Aválam y tiene bonificada la comisión de estudio, según ha informado la Comunidad.

Los préstamos podrán destinarse tanto a gastos de inversión como a necesidades de liquidez y funcionamiento diario de los negocios.

Ruiz ha señalado que esta iniciativa supone "un impulso para que puedan desarrollar su proyecto profesional y retomar la actividad después de la maternidad; para que emprendan o para que continúen con su proyecto empresarial".

Por su parte, López Aragón ha afirmado que "la maternidad no debe frenar un proyecto profesional" y ha defendido que las administraciones acompañen a las mujeres que han sido madres para que puedan mantener su actividad, invertir y continuar desarrollando sus negocios.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

El programa 'Mamá Re-Activa' se estructura en cuatro ejes: apoyo financiero a través de 'Reactiva Mujer'; formación y actualización profesional; orientación laboral en coordinación con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y los servicios municipales de empleo; e información sobre recursos de conciliación, además de apoyo psicológico y jurídico.

La iniciativa también está dirigida a madres que trabajan por cuenta ajena. Entre las medidas previstas figura la posibilidad de obtener cita preferente en el SEF para las mujeres que hayan sido madres durante los dos últimos años, así como el acompañamiento de profesionales especializados en orientación laboral durante la búsqueda de empleo.

El programa contempla igualmente información y apoyo para acceder a recursos de conciliación de la Comunidad Autónoma, con el fin de facilitar la compatibilidad entre la actividad laboral y el cuidado de los hijos menores.

La línea 'Reactiva Mujer' se integra en 'Icref Financia 100', el instrumento del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.