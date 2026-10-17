El Ayuntamiento de Cartagena activa dispositivo de emergencia ante la previsión de lluvias intensas

Se ponen en prealerta los dispositivos de evacuación en zonas inundables y se preparan 3 colegios para acoger a la población de Los Nietos, La Manga e Isla Plana CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha reforzado la coordinación de los servicios municipales de emergencia ante el aviso naranja por lluvias y tormentas que permanece activo durante todo el fin de semana y el lunes. Este sábado, a las 10.30 horas, ha tenido lugar una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).

En ella, técnicos municipales han dado cuenta a la alcaldesa Noelia Arroyo de la revisión de los dispositivos preventivos. Y han acordado poner en prealerta los medios previstos en el plan de evacuación de zonas inundables.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja del sábado la madrugada del lunes, con previsiones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de 100 litros en doce horas, además de posibles tormentas y granizo; con especial atención al entorno de Cabo de Palos, donde podrían registrarse los mayores acumulados.

Durante la reunión se ha comprobado la disponibilidad de todos los servicios municipales, que permanecen activados desde el viernes en fase de preemergencia. El dispositivo incluye Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Infraestructuras, Deportes, Servicios Sociales y Descentralización, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia.

COLEGIOS DE LOS NIETOS, LA MANGA E ISLA PLANA

Entre las medidas preventivas acordadas figura la puesta en prealerta de los dispositivos del plan de evacuación de zonas inundables, con la previsión de habilitar espacios situados en zonas elevadas para la acogida de vecinos si fuera necesario. Los centros previstos son el colegio Félix Rodríguez de la Fuente, en Los Nietos; el colegio Mediterráneo, en La Manga, y el colegio Puig Campillo, en Isla Plana.

El Ayuntamiento presta especial atención a la franja litoral, donde se han preparado los medios necesarios para efectuar cortes preventivos de carreteras en caso de acumulación de agua. También se ha dispuesto el cierre de los parques públicos y el balizamiento del perímetro de los árboles de gran porte para reducir los riesgos derivados de las tormentas.

CARRETERAS Y PUNTOS DE ESPECIAL VIGILANCIA

La Policía Local ha identificado varios puntos del municipio en los que será necesario extremar la precaución si se producen precipitaciones intensas. Entre ellos figuran la N-301a, junto a la rambla de El Albujón; las carreteras RM-F35 y F-37, hacia La Aparecida; el Camino XIV del Sifón, hacia Los Dolores; la RM-F54, entre Los Belones e Islas Menores, y, en La Aljorra, la E-16 y la calle Antonio Pascual.

También se recomienda evitar el Camino del Sifón en el tramo comprendido entre Santa Ana, El Bohío y Las Tejeras ante el riesgo de acumulaciones de agua. En caso de lluvias intensas se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar embolsamientos de agua o ramblas.

ACTIVIDADES APLAZADAS

La situación meteorológica ha obligado a modificar la programación de actividades previstas para este fin de semana. Se han aplazado la Feria de la Familia, la Feria de Adopción de Mascotas y la jornada de concienciación sobre el cáncer de mama.

También ha quedado suspendida la XI Carrera Solidaria 10K Puerto de Cartagena, organizada por la Autoridad Portuaria y el Club Deportivo Runtriton. En el ámbito deportivo, se han suspendido las actividades previstas para este sábado en las instalaciones municipales al aire libre y se han aplazado los partidos de fútbol y fútbol sala programados en el Campo de Cartagena y el Mar Menor.

Por su parte, la Feria del Libro mantiene inicialmente su programación en la plaza Juan XXIII. Si las condiciones meteorológicas lo requieren, las presentaciones se trasladarán al interior del Archivo Municipal, mientras que las actividades infantiles al aire libre podrán cancelarse en función de la evolución del tiempo.

CONSEJOS POR LLUVIA

Como es habitual ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios: como son revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas. Además, se procederá a balizar el perímetro de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos.

Desde Policía Local de Cartagena se señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales, como la N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de 'El Albujón' (El Albujón); la RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; la F-37 Desde RM-F36 (Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida; camino XIV del Sifón de RM-F36 (Cartagena-La Palma) hacia Los Dolores; la RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; la E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; y la calle Antonio Pascual acceso a Nueva Aljorra en La Aljorra.

Desde Policía Local de Cartagena también se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante. Con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Por eso hay que evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Los agentes municipales también recuerdan que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastro por la corriente.

Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios. A la hora de planificar un viaje también se puede consultar en tiempo real el estado de las carreteras, a través del mapa interactivo que actualiza al momento la DGT en su página web.