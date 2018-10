El Ayuntamiento de Cartagena apoya a los agricultores mediante un paro de cinco minutos

Publicado 07/03/2018 15:43:03 CET

CARTAGENA (MURCIA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena ha apoyado las reivindicaciones del sector agrícola este mediodía mediante un paro de cinco minutos frente al Palacio Consistorial, adonde se han acercado también ciudadanos y políticos después de que el Pleno aprobase una moción adheriéndose al denominado Manifiesto Levantino por el Agua.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha señalado que desde la institución han querido "mostrar y dar visibilidad" al sector agroalimentario de Cartagena. "Ellos están en Madrid, pero hemos querido solidarizarnos en su lucha", ha indicado.

Asimismo, ha mostrado su esperanza de que el Gobierno de España tome "muy buena nota" y que la concentración que ha tenido lugar este miércoles y se ha llevado a cabo en Madrid "sirva para que el gobierno de España de una solución real y viable y de respuesta a un ciclo de sequía tan importante".

"No queremos parches y estamos seguros de que los agricultores no se van a conformar con ningún parche", ha indicado Castejón, a la vez que ha dicho a los agricultores "alto y claro que no están solos y que desde el Ayuntamiento de Cartagena los vamos a seguir apoyando".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, ha explicado que "la sequía y la falta de agua en la Región de Murcia es un hecho estructural y coyuntural en estos momentos" y ha destacado la importancia del sector agroalimentario.

También ha explicado que se ha sumado al paro en señal de apoyo, pero que considera que "cuando se está en despachos oficiales en lugar de estar en las manifestaciones hay que estar en las conversaciones, en los despachos de los ministros y de los secretarios de estado exigiendo y pidiendo aquello que esta tierra necesita".

Finalmente ha afirmado que el Gobierno de España no puede esperar cada año a que tengan lugar las manifestaciones para tomar la decisión de un riego de socorro. "Hay que abordarlo desde todas las comunidades ya que es un problema de Estado que el Ministerio de Agricultura debe coger en sus manos", ha concluido.

En el paro han participado concejales del Gobierno municipal socialista, del PP, MC Cartagena y Ciudadanos. Igualmente se encontraban dirigentes políticos y diputados regionales.

Todos ellos han manifestado así su apoyo a la manifestación que a la misma hora se celebraba en la capital de España bajo el lema 'En el Levante, sin agua: desierto y paro. Defendamos la huerta de Europa'; y en la que han participado unas 50.000 personas, según los organizadores.