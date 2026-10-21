El Ayuntamiento de Cartagena decide asumir la urbanización de Buenos Aires

Residencial Buenos Aires en Molinos Marfagones - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado este miércoles nuevas medidas para impulsar la urbanización de Buenos Aires, en Molinos Marfagones, cuyos terrenos mantiene retenidos la Sareb. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para que la gestión del sector deje de depender de los propietarios privados y pase a ser de iniciativa pública, según han informado desde el Consistorio.

El plan parcial de Buenos Aires se aprobó en 2008 para construir vivienda protegida. La empresa promotora solo llegó a ejecutar parte de la urbanización y dos edificios antes de quebrar, y la mayoría de sus parcelas pasaron a la Sareb. Las obras tendrían que haber terminado en 2016 y siguen paralizadas desde entonces.

En enero de 2025, el Pleno aprobó por unanimidad una moción para reactivar el proyecto. En marzo de ese año, el Ayuntamiento requirió a los propietarios que asumieran la urbanización en un plazo de quince días, sin obtener respuesta, por lo que el Ayuntamiento ha decidido asumir la iniciativa.

El acuerdo se someterá a información pública durante veinte días, y la Sareb y el resto de propietarios dispondrán de quince días para presentar alegaciones. El objetivo es desbloquear un suelo necesario para ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio.