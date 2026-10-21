El Ayuntamiento de Murcia inicia el proceso participativo de Espacio Estación

Archivo - Estación de autobuses de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia inicia el proceso de participación ciudadana del proyecto Espacio Estación, una iniciativa que permitirá que los vecinos tengan un papel protagonista en el diseño del espacio que se liberará tras el traslado de la estación de autobuses de San Andrés.

El objetivo es recabar propuestas y aportaciones de vecinos, entidades, comerciantes, colectivos sociales, comunidad educativa y expertos para contribuir a la elaboración del diagnóstico y del futuro Plan de Acción Integrado de los barrios de San Andrés, San Antolín y San Antón.

Así lo ha presentado el concejal de Fomento, José Francisco Muñoz, y la concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, quien ha destacado que "este proceso permitirá incorporar la visión y el conocimiento de vecinos, entidades y colectivos vinculados a los tres barrios objeto de estudio, a través de diferentes fórmulas de participación adaptadas a distintos perfiles y realidades".

El proceso participativo se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre mediante diferentes herramientas y espacios de trabajo dirigidos a facilitar la implicación de la ciudadanía. De hecho, esta tarde se desarrollará la primera reunión, en el Centro Cultural García Alix, a las 20.00 horas. Entre las actividades previstas figuran encuestas abiertas, reuniones por barrios, recorridos urbanos participativos, mesas sectoriales, talleres con centros educativos y acciones de dinamización en el espacio público.

Las reuniones abiertas a vecinos se celebrarán en San Antolín, San Andrés y San Antón. Por su parte, las mesas temáticas abordarán cuestiones relacionadas con el comercio y la hostelería, la movilidad, el patrimonio, la cultura, los equipamientos de barrio, la plaza de abastos, entre otros. Asimismo, el proyecto contempla la participación de centros educativos mediante talleres adaptados a diferentes edades.

De forma paralela, el proyecto contará con la aportación de un comité de expertos y con el trabajo coordinado de distintas áreas municipales. Toda la información obtenida a través de estos canales se incorporará posteriormente al documento final de diagnóstico para la elaboración del proyecto.

DISTINTAS FASES DEL PROYECTO ESTACIÓN

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio estructurado en cinco fases que incluye el análisis técnico del entorno, la participación ciudadana, la elaboración de un diagnóstico conjunto, la redacción de un Plan de Acción Integrado y la definición de los futuros usos del espacio que actualmente ocupa la estación de autobuses.

Además, el proceso contará con distintos canales permanentes de información y seguimiento, entre ellos la página web específica www.estrategiamurcia.es/espacioestacion, donde los ciudadanos podrán consultar toda la información del proyecto y participar a través de distintas encuestas habilitadas durante el proceso. Asimismo, se dispondrá de un canal de difusión, correo electrónico y los perfiles municipales en redes sociales, donde se irá publicando el calendario de actividades y la información relacionada con cada una de las fases del proyecto.