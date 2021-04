Ballesta descarta postularse como candidato a la Presidencia de la Región: "No entra en mis expectativas ahora mismo"

Asegura que en las próximas semanas, cuando el Grupo Popular "esté en marcha", dejará su acta de concejal

MURCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Murcia, José Ballesta, ha asegurado este miércoles que por el momento no se plantea aspirar a la Presidencia de la Región de Murcia, y ha insistido en que su vida está "plenamente colmada" tras haber sido regidor de su ciudad, a la que se siente, ha dicho, "muy vinculado sentimentalmente".

En declaraciones al programa Plaza Pública de Onda Regional recogidas por Europa Press, Ballesta ha indicado que se encuentra "absolutamente tranquilo, contento y feliz" de retornar a sus "paraísos perdidos", esto es, su plaza como catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.

Para el exalcalde, que renunció a la dedicación exclusiva como concejal el mismo día en que prosperó la moción de censura presentada contra el Gobierno municipal por PSOE y Ciudadanos, postularse como candidato a jefe del Ejecutivo murciano por su partido, el PP, "no es un objetivo" ni aspira a ello "en absoluto".

"No entra en mis expectativas ahora mismo; no es algo que yo tenga especial interés ni atracción", ha dicho Ballesta, quien ha explicado además que ve "muy remota" la posibilidad de que se le ofrezca ser cabeza de cartel en la Región porque "hay muchos candidatos muy preparados, en una situación mucho mejor que la mía, para abordar ese reto tan importante".

En este sentido, ha asegurado que "nunca" ha tenido "un papel muy preponderante" en el partido. "Nunca he estado en esa vida, por lo tanto supongo que seguirá igual; a aquellas cosas que me llamen o me piden yo gustosamente atiendo e intento ayudar pero no he tenido nunca un papel activo en el sentido de querer ocupar puestos o un cargo dentro de la estructura; no es ese mi afán", ha sentenciado.

Preguntado sobre cómo valora a los alcaldes de San Javier, Archena o al exprimer edil de Yecla como candidatos a la Presidencia, Ballesta ha explicado que son políticos a los que estima: "Personas jóvenes, muy preparadas todas, que tienen experiencia ya a pesar de su juventud".

Así, ha insistido en que en estos momentos se encuentra "plenamente satisfecho, lleno, absolutamente agradecido, abrumado por el tiempo vivido" y por las muestras de cariño que recibe de los ciudadanos de Murcia, el pueblo "llano y soberano" de una ciudad en la que "he nacido, han nacido mis hijos y mis nietos y donde están enterrados mis padres".

Al respecto, ha alabado a las gentes de Murcia, de quienes ha dicho que son "generosas, saludables, amables, afectuosas y cariñosas".

MOCIONES DE CENSURA

Para Ballesta, la decisión adoptada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos fue la correcta. Y es que, a su juicio, ante las situaciones excepcionales "hay que buscar soluciones excepcionales".

"Y eso yo creo que ha habido que buscarlo con inteligencia, con diplomacia, con mano izquierda y mucha capacidad política", ha apostillado.

En relación a la moción de censura presentada en el Consistorio de la capital, el exalcalde ha indicado que esta era una posibilidad "que siempre ha estado ahí", y no solo en la actual legislatura, sino también en la anterior.

"Yo siempre he creído en la estabilidad en las instituciones, más que en la estabilidad de los gobiernos; las instituciones son las que nos permiten transitar por estos periodos un tanto convulsos como los que estamos viviendo y dotan de seguridad al pueblo, en el futuro, puesto que estas permanecen por encima de las personas".

En cualquier caso, ha apuntado que la moción fue fruto de un "tacticismo político" orquestado desde la Presidencia del Gobierno central, con lo que ha descartado que tenga que ver con la decisión respecto al exconcejal de Deportes, Felipe Coello, o la vacunación de altos cargos del Ejecutivo murciano.

"Si analizamos lo que ha sucedido, se hubiera hecho lo que se hubiera hecho esto se hubiera producido exactamente igual. Este tacticismo se articula en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en La Moncloa. Félix Bolaños, conjuntamente con los vicesecretarios generales de los dos partidos deciden, después de varios meses de trabajo, presentar esta moción de censura".

El exregidor ha continuado: "Luego se viene aquí a Murcia a dar esa orden, por parte de ellos, de que tienen que firmarla los de aquí y se les convoca una tarde, a las 19.00 horas, teniendo en cuenta que el confinamiento acaba a las 22.00; se presentan estos escritos para que se firmen las mociones de censura. Todos los que acuden a firmarla no sabían a lo que iban".

En su opinión, la presentación de la iniciativa no es "una decisión que se adopte en Murcia basada en situaciones coyunturales que han podido ocurrir en la ciudad o la Región". "Incluso el discurso en relación con las causas por las que se presenta esta moción se construye a posteriori", ha aseverado.

Ha reconocido que una vez conocida que la moción estaba en camino intentó abrir "unas vías de diálogo" para ver si se podía solucionar, que incluía una carta a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pero nunca recibió una respuesta.

"Lo que sucede es que hay dos partidos; uno que ha tenido una serie de reveses en Galicia, País Vasco, Cataluña y en las nacionales y que necesita reubicarse porque su situación electoral es muy complicada; y el otro que necesita separarse un poco de ese tinte extremista que le da su socio de Gobierno a nivel nacional", ha comentado, en referencia a Ciudadanos y PSOE.

Por otro lado, Ballesta ha adelantado que dejará su acta de concejal en la próximas semanas, cuando el Grupo Popular esté "organizado" y "en marcha".

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

En referencia a las declaraciones de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, que aseguró que no se va a vacunar contra el coronavirus, Ballesta ha afirmado que la vacuna "es segura, es útil y, además, tiene efectos muy beneficiosos no solo para uno mismo, sino para el entorno, porque se evitan los contagios".

"Está comprobado científicamente que son útiles, que inmunizan y que salvan vidas. Y, por lo tanto, hay que vacunarse", ha opinado el exregidor murciano, quien, no obstante, ha recordado que este es un acto voluntario y que entra dentro de la libertad individual.

Asimismo, ha destacado la necesidad de "conseguir vacunas para todos" y acabar así con "una dualidad absolutamente letal" que es, en su opinión, la aparición de nuevas cepas del virus y el "bajo nivel" de vacunación de la población.

SOBRE EL NUEVO ALCALDE

Para Ballesta, el nuevo alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, es "una persona de buen talante y muy buen criterio", que "viene sin ningún tipo de resquemor ni de sensación de pasar factura de nada", con lo que cree que "lo va a hacer bien".

Ha asegurado que el nuevo equipo de Gobierno no va a encontrar "nada" que no esté expuesto "públicamente", a lo que se suma el hecho de que la mitad del Gobierno municipal --los ediles de Ciudadanos-- ya estaban en el equipo anterior.

Respecto a la posibilidad de que Rebeca Pérez sea la próxima cabeza de lista por el PP en el municipio, Ballesta ha recalcado que se trata de "una persona excepcional, joven, preparada, trabajadora incansable, inteligente y con una proyección social enorme; dentro del partido tiene alta responsabilidad y es realmente fantástica".