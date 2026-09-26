Barriuso lleva a Murcia 'Autisteen Things', una mirada sin filtros a la adolescencia y la salud mental desde la comedia

Archivo - Jesús Barriuso lleva a Murcia 'Autisteen Things' - FINA LA FILLA FESTIVALES - Archivo

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jesús Barriuso llegará a Murcia el próximo 19 de noviembre con 'Autisteen Things', un espectáculo de stand-up en el que habla de adolescencia, familia, política, relaciones y salud mental desde una perspectiva poco habitual.

La actuación forma parte de la XI edición de 'Murcia Sonríe' y se celebrará en El Parlamento Bar, en un formato especial con aforo muy reducido. Las entradas para esta cita no se pondrán a la venta. El acceso será gratuito mediante invitación, que ya puede conseguirse a través de la web oficial del festival, murciasonrie.com, hasta completar aforo.

Barriuso tiene 16 años y debutó haciendo comedia con apenas 12. Desde entonces ha compartido escenario con distintos nombres del circuito y ha ido construyendo un discurso propio a partir de algo que conoce de primera mano: su manera de relacionarse con el mundo.

Tiene TEA y TDAH, además de tics y TOC, y todo ello forma parte de Autisteen Things, pero sin convertir la función en una charla sobre salud mental ni buscar un tratamiento amable de estos asuntos. El punto de partida es el humor, también cuando se adentra en terrenos incómodos.

"Tengo TEA, TDAH, tics, TOCs, TikTok", resume el propio cómico en una de las frases con las que presenta el espectáculo. A partir de ahí, Barriuso habla de cómo vive un adolescente que escucha voces, de las relaciones familiares, de política o de las contradicciones propias de una edad en la que casi todo resulta extraño incluso sin ningún diagnóstico de por medio.

El resultado es un monólogo de humor negro, afilado y por momentos surrealista, escrito y contado desde su propia experiencia. Una mirada que evita presentar al protagonista desde fuera: es el propio adolescente quien toma el micrófono y decide de qué quiere reírse y cómo quiere hacerlo.

Barriuso ya había llamado la atención pública años atrás por su historia personal. En 2023, con 13 años, su encuentro con los jugadores del Nottingham Forest, equipo del que es seguidor, llegó a medios nacionales como Antena 3, que entonces contó su historia y su relación con el autismo. Ahora es él quien se coloca delante del público para contar su propia realidad a través de la comedia.

UNA CITA ESPECIAL DENTRO DE MURCIA SONRÍE

La actuación de 'Autisteen Things' se incorpora a la programación de Murcia Sonríe 2026 como un evento especial, planteado en un espacio pequeño y cercano que permitirá mantener la relación directa entre Barriuso y los espectadores.

La propuesta amplía además el tipo de voces y formatos presentes en el festival, dando cabida a un cómico adolescente que utiliza el stand-up para hablar, sin solemnidad, de cuestiones que no suelen llegar al escenario desde esa edad y en primera persona.

Las entradas para esta cita no se pondrán a la venta. El acceso será gratuito mediante invitación, que ya puede conseguirse a través de la web oficial del festival, murciasonrie.com, hasta completar aforo.