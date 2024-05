Boticaria García, Guillermo Durán, de Iqvia, y el divulgador Javier Sirvent, en 'Farmajoven 2024'

La jornada de formación del evento de Hefame dirigido a los jóvenes, celebrado en Cádiz, incluyó mesas redondas y charlas dinámicas para trasladar un mensaje de unidad, vanguardia e integración



Ponentes como Boticaria García, Guillermo Durán, de Iqvia, y el divulgador Javier Sirvent participaron en el V encuentro 'Farmajoven', organizado por Hefame, y que tuvo lugar del 21 al 24 de mayo en Cádiz.

Cerca de 300 farmacéuticos asistieron a este V encuentro 'Farmajoven', un evento dirigido a fortalecer la unión de la cooperativa con los farmacéuticos más jóvenes, en el que los asistentes descubrieron los valores que mueven a Hefame y sus principales proyectos, además de asistir a ponencias de reconocidos expertos del sector que les aportaron formación e ideas para mejorar el ejercicio de su actividad profesional.

Bajo el título 'Retos para una farmacia con salud', presentó su ponencia el Sell-out Associate director de Iqvia, Guillermo Durán. Partiendo de una situación imaginaria, trató de despertar en los farmacéuticos la inquietud por conocer y entender el mercado farmacéutico, un mercado que vende 24.000 millones de euros anuales en España, que en prescripción ha crecido en el último año un 3 por ciento y que mantiene su crecimiento en las categorías tradicionales de Consumer Health.

El experto hizo un análisis de las causas que están incidiendo en el crecimiento del mercado, y puso sobre la mesa los factores que están ayudando al sector a compensar el freno que ha supuesto el descenso de ventas de productos covid, entre los que citó el incremento de las ventas de los de cuidado personal, dermocosmética o nutrición.

Durán recordó a los farmacéuticos que hoy disponen de herramientas avanzadas y de datos que les pueden aportar información muy valiosa respecto al mercado, pero también sobre cada farmacia en particular. "Se trata de herramientas que permiten comparar los datos de una farmacia con las de su entorno y saber exactamente su posición respecto a la competencia y las áreas en las que son o más o menos competitivas", dijo.

El ponente recomendó centrar la atención en cuatro cuestiones: Identificar, Atraer, Satisfacer y Fidelizar al cliente. Identificar y conocer bien al cliente y al público objetivo, sabiendo que el 76 por ciento de los compradores que acuden a la farmacia le dan gran importancia al autocuidado en un sentido amplio, no pensando solo en productos concretos, sino en un estilo de vida saludable "y esperando una recomendación, una pauta sobre hábitos saludables, tales como el ejercicio".

Para atraer al cliente, la segunda de las claves, Durán recomendó escaparates o lineales con promociones bien comunicadas, "entendiendo igualmente su posicionamiento multicanal y trabajando, por tanto, el punto de venta físico, pero también el digital". Sobre la satisfacción, tercer concepto, el ponente dijo que "hay que pensar que el comprador no sabe de categorías, sino que busca soluciones", por lo que recomendó "empatizar con él para descubrir lo que necesita y satisfacer esa necesidad". En este punto, dijo, "encaja la capacidad de recomendación profesional del farmacéutico".

Sobre la fidelización, el cuarto pilar, el experto recomendó al farmacéutico poner su interés en ofrecer una buena experiencia de compra en la farmacia, "como clave para fidelizar al cliente", porque, tal como dijo, "la oportunidad no solo está en la atracción sino en la fidelización". Para terminar, ofreció un decálogo que debe definir a una farmacia de éxito y que plasmó en los siguientes términos: relevante, diferencial, informada, activa, eficiente, conectada, digitalizada, experta, formada y engranada.

LA TECNOLOGÍA, LA CLAVE PARA CRECER EXPONENCIALMENTE

Javier Sirvent, consultor especialista en innovación y tecnología, hizo una presentación sobre tecnología e inteligencia artificial (IA), titulada 'Nada volverá a ser como antes', donde explicó, e ilustró con impactantes ejemplos, la relevancia de la IA en la actualidad y el vertiginoso desarrollo que vive "cada día, cada hora y cada minuto", explicando, con espectaculares ejemplos, su desarrollo exponencial, para añadir, como ejemplo real, que "este mismo año se presentará un desarrollo inteligente que permitirá hacer 'schroll' con la mente".

Sirvent se refirió a la era actual como "la sexta revolución o la revolución de la inteligencia artificial", añadiendo que "para afrontarla con sensatez es más importante la educación que la regulación". El conocido como 'technology evangelist', dijo que "el mundo ha vuelto a cambiar para siempre para entrar en una era en la que no somos capaces ni de imaginar lo que vendrá" y que la realidad "nunca volverá a ser como hasta ahora". El divulgador científico concluyó diciendo que "jamás iremos tan despacio como ayer. Dejad de correr, y bailad: ahora la música que suena es la IA y más adelante será otra, pero no dejéis de reinventaros, no dejéis de aprender".

BOTICARIA GARCÍA

Marian García, Boticaria García, cerró la jornada de trabajo con su ponencia 'El poder de la superkinas', que, explicó, "son las moléculas conocidas como del movimiento", que regulan el ciclo celular y tienen un papel clave en la prevención y el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o la diabetes.

García animó a los farmacéuticos a estar al día de los avances sobre estas moléculas, y a transmitir su importancia a los pacientes. Se trata, dijo, "de un asunto de gran interés en la farmacia porque el sobrepeso se ha multiplicado por tres en los cincuenta últimos años".

Para dinamizar su exposición contó con la colaboración de diversos participantes del público que le ayudaron a representar qué y cómo se produce la sensación de hambre y qué desencadena el placer tras ingerir unos alimentos en vez de otros, y cómo sustituir el efecto saciador y gratificante que proporcionan determinados alimentos, y cómo el deporte puede provocar al organismo el mismo efecto de bienestar. Para ello, recurrió a factores y elementos implicados en el proceso como el cortisol, la dopamina y los adipocitos, entre otros.

Basándose en su libro 'Tu cerebro tiene hambre', expuso las diferencias entre hambre real, hambre emocional, hambre ambiental, hambre Dragon Khan y hambre hormonal, explicando la relación entre obesidad o sobrepeso y el desarrollo de procesos tumorales.

Recomendó el consumo de verduras y hortalizas, "capaces de ceder electrones a los radicales libres", y hacer ejercicio para romper el sedentarismo y no solo con el fin de quemar calorías". Es necesario moverse, tal como recomendó, cada dos horas: "bailar en casa, mover los talones, subir y bajar escaleras, entre otras cosas, para que el músculo libere insulina y capte glucosa", añadió, antes de dar por concluido el encuentro.

