La CARM destina 400.000 euros para la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante una visita reciente a una empresa de inserción social. - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad destina 400.000 euros a impulsar la actividad de las empresas de inserción, entidades que desempeñan un papel fundamental para facilitar el acceso al empleo de personas con especiales dificultades de integración social y laboral.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social publicó esta semana una convocatoria de subvenciones dirigida a estas empresas para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó que esta nueva convocatoria, la segunda en el presente año, "refuerza el compromiso del Gobierno regional con la economía social y las políticas de inclusión activa. Estas empresas abren las puertas del mercado laboral a personas que de otra manera encontrarían más dificultades, como personas desempleadas, perceptores de rentas mínimas, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogodependencia en rehabilitación o internos de centros penitenciarios".

"Las empresas de inserción también realizan una gran aportación a la economía regional, ya que por cada euro invertido en ellas se genera un retorno de 2,83 euros a la sociedad", añadió.

La convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de este jueves y deberá solicitarse a través de la Sede Electrónica de la Comunidad. Contempla tres líneas de actuación. La primera está destinada a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en riesgo o situación de exclusión social, apoyando económicamente los contratos de inserción desarrollados en estas empresas.

La segunda línea subvenciona la contratación y mantenimiento del personal técnico de producción y acompañamiento, que son los profesionales encargados de tutelar los procesos de inserción, formación y apoyo laboral de estas personas.

El tercer programa, por su parte, está dirigido a financiar inversiones realizadas por las empresas de inserción, como la adquisición o acondicionamiento de locales, maquinaria, vehículos industriales, equipos informáticos u otros activos necesarios para el desarrollo de su actividad.