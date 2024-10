CARM pide al Ministerio ayudas para la construcción de viviendas "para mejorar el acceso al hogar de los murcianos"

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una nueva línea de ayudas para la construcción de vivienda protegida, tanto privada como pública, o para la adquisición de estructuras de edificios a medio construir, "con el fin de mejorar el acceso al hogar de los ciudadanos de la Región". Así lo han explicado desde el ejecutivo regional en una nota de prensa, en la que han apuntado que la propuesta estaría enmarcada en el próximo Plan de Vivienda que está elaborando el Ministerio.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda ha reivindicado "transparencia y diálogo frente a la unilateralidad con la que el Gobierno de España está abordando uno de los principales problemas de los ciudadanos de la Región".

Así, también ha rechazado "el intento del Ministerio de imponer sus fallidas medidas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles" y ha pedido "un reparto equitativo de los fondos públicos, algo que no debería solicitarse porque garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, es una obligación del Estado".

"La intervención de precios es un fracaso y se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos", ha dicho el consejero, que ha considerado que "no es aceptable el intento de chantaje del Ministerio de retirar los fondos a las comunidades por no aplicarla, que por otra parte son todas menos Cataluña y País Vasco". Por otra parte, ha apuntado que es una herramienta contemplada en la ley, cuya aplicación es potestativa, "y por tanto es legal no declarar Zonas de Mercado Tensionado y no intervenir los precios de los alquileres".

BONO JOVEN DE ALQUILER

El consejero ha solicitado al Ministerio la simplificación y flexibilización de los requisitos del Bono Joven de Alquiler "para impedir que sea un nuevo fracaso" y ha indicado que en la primera convocatoria "solo 3,65 de cada 10 de las solicitudes presentadas cumplen los requisitos impuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez, como el de contar con una fuente regular de ingresos".

Además, ha pedido la dotación de personal necesario así como que "se ponga a disposición una plataforma de gestión informática que automatice la tramitación de estas ayudas para que se puedan conceder directamente a aquellos que cumplan los requisitos". Montoro ha indicado que la Comunidad "ha tenido que asumir una gestión de una convocatoria con una complicadísima carga administrativa que nos ha venido impuesta".

"Siguen sin contar con las comunidades y si los jóvenes no pueden optar a esta ayuda es porque no cumplen los requisitos impuestos por el Ministerio, que es el que diseñó unilateralmente", ha explicado el titular de Fomento.

Asimismo ha solicitado que el Ministerio "posibilite transferir a otras ayudas el dinero del Bono sobrante por falta de solicitudes debido a los amplios requisitos impuestos por la convocatoria estatal".

Por último, ha afirmado que la Comunidad "ha concedido todas las ayudas a las solicitudes que cumplen los requisitos y abonado todas las que se han justificado, que suman más de 4,5 millones de euros". El consejero ha añadido que, "conforme se van justificando los pagos de las rentas mensuales, se realiza el abono de las subvenciones, dicho de otro modo, no se pueden abonar las ayudas de los meses que aún no han sido pagados por los inquilinos porque así se establece en la regulación estatal de estas subvenciones".