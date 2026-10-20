El catedrático de la UMU José Joaquín Cerón, primer español en ingresar en el Salón de la Fama de los análisis clínicos - UMU

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia (UMU) José Joaquín Cerón ha ingresado en el Salón de la Fama de la Sociedad Europea de Análisis Clínicos Veterinarios (ESVCP), lo que le convierte en el primer científico español en recibir esta distinción, considerada la máxima que concede esta sociedad científica.

El reconocimiento distingue a investigadores que han realizado contribuciones excepcionales al desarrollo de los análisis clínicos veterinarios en los ámbitos de la investigación, la educación y la formación. La ceremonia de ingreso tuvo lugar en Nantes (Francia), durante un acto organizado por la ESVCP, en el que el presidente de la sociedad, Stephan Neuman, destacó las aportaciones de Cerón a lo largo de su trayectoria científica y académica.

Entre sus principales contribuciones figuran sus estudios sobre el desarrollo de biomarcadores de salud y enfermedad a partir de muestras no invasivas, como la saliva y el pelo. Entre otros avances, Cerón y su equipo han desarrollado métodos para medir de forma más sencilla y precisa la oxitocina y la proteína C-reactiva, cuya presencia en saliva describieron por primera vez, según ha informado la Universidad de Murcia.

Estos trabajos han contribuido al desarrollo de herramientas para evaluar el estado de salud de los animales y forman parte de una trayectoria investigadora caracterizada por una amplia producción científica y un elevado número de citas de sus publicaciones.

La distinción reconoce también su labor en la formación de especialistas en análisis clínicos veterinarios. Entre sus iniciativas destaca la coordinación de un proyecto europeo en el que participaron facultades de Veterinaria de nueve países para desarrollar materiales docentes especializados, que actualmente se utilizan en centros universitarios de distintos países.

A esta labor se suma la dirección de numerosos estudiantes de doctorado que ocupan puestos científicos relevantes. Cinco de ellos figuran en la lista de investigadores más influyentes del mundo en el ámbito de la veterinaria elaborada por la Universidad de Stanford.

El ingreso en el Salón de la Fama de la ESVCP se añade a otros reconocimientos recibidos por Cerón, entre ellos el Premio Heiner Sommer, concedido por la Sociedad Internacional de Patología Clínica Animal (ISACP).

Actualmente, el catedrático dirige el laboratorio Interlab-UMU, acreditado por el Colegio Europeo de Patología Clínica, y el Instituto de Biomarcadores de la Universidad de Murcia (IMUBI). Asimismo, es miembro de la Academia Europea y de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, mientras que su grupo de investigación está reconocido como Grupo de Excelencia por la Fundación Séneca.