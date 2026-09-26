Cerca de 40 nuevas cámaras de videovigilancia refuerzan la seguridad y protección de los espacios públicos de Santomera

El alcalde, Víctor Martínez, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, comprobaron el funcionamiento del nuevo sistema, instalado en distintos puntos estratégicos del municipio - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha cerca de 40 nuevas cámaras de videovigilancia distribuidas por diferentes puntos del término municipal, una vez completados todos los trámites, permisos y autorizaciones necesarios para su funcionamiento.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, visitaron esta semana las dependencias de Policía Local, donde ya se encuentran operativas estas cámaras, que forman parte de una estrategia municipal orientada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Local.

El sistema incluye dispositivos instalados en calles, parques y otros espacios estratégicos del municipio, que permitirán mejorar la vigilancia preventiva, contribuir al control del tráfico, facilitar la detección de conductas incívicas y proteger mejor los espacios públicos.

"Estamos incorporando nuevas herramientas tecnológicas que ayudan a nuestros agentes a desarrollar su trabajo con mayor eficacia y que contribuyen a ofrecer más seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos", destacó el alcalde.

Martínez subrayó que este proyecto tendrá continuidad en los próximos años mediante la instalación progresiva de nuevas cámaras en diferentes zonas del municipio. "La tecnología, bien utilizada y siempre dentro de la legalidad, es una gran aliada para mejorar la seguridad y para actuar con mayor eficacia frente a quienes no respetan las normas de convivencia", señaló.

El primer edil recordó además que el objetivo de este sistema es proteger a la ciudadanía y reforzar la prevención. "Quien cumple las normas y respeta a los demás no tiene nada que temer. Estas cámaras están para proteger a quienes hacen las cosas bien y para ayudar a actuar contra quienes perjudican la convivencia", afirmó.

Durante la visita, el alcalde también quiso poner en valor la labor de la Policía Local de Santomera. "Contamos con un cuerpo profesional, cercano y comprometido, que realiza un trabajo fundamental para nuestro municipio. Nuestra responsabilidad es seguir respaldándolo y dotándolo de los mejores medios posibles para desempeñar sus funciones", indicó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santomera ha recibido en estos dos años una subvención de 707.760 euros de la Comunidad Autónoma, de los cuales 500.000 euros tuvieron como finalidad hacer frente a los gastos de personal y los 207.000 euros restantes para reforzar la seguridad con nuevos equipamientos técnicos que permitan avanzar en la protección de los vecinos.