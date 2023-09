El CETEC lidera la producción de bioplásticos para fabricar envases utilizados por la industria agroalimentaria

MURCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico (CETEC) lidera el proyecto Europeo Viss (Viable, safe and sustainable PHBV value chain for food packaging applications) que ha iniciado la producción industrial de bioplásticos para fabricar envases usados por las empresas de alimentación y que se obtienen de transformar los restos de la producción del sector agro-alimentario a partir de biorganismos como las bacterias.

Los primeros resultados de la producción industrial se han expuesto en la jornada técnica celebrada en Murcia, en el Hotel Amistad.

Federico Mesa, director de investigación, destaca los 5,5 millones de financiación europea con los que cuenta el programa. "El Consorcio que lleva adelante el proyecto lo conforman 15 socios de toda Europa y del Reino Unido (Universidad de Birminghan). Contamos con empresas tan destacadas como Golosinas Vidal", asegura el experto del CETEC .

El Proyecto Viss pertenece al programa Horizon Europe de la UE. Se ha elegido al Centro Tecnológico de Alhama de Murcia por su alta especialización, reconocida por la Comisión Europea. Nace de la necesidad de crear bioplásticos sostenibles para las empresas murcianas líderes en los mercados internacionales en alimentación con el objetivo de salvaguardar el medioambiente, y, por tanto, generar una cadena de valor para la producción de envases que la industria agroalimentaria necesita en gran cantidad para un solo uso.

Carmen Fernández, departamento de Gestión de Proyectos del CETEC, confirma que "la sostenibilidad de la producción de bioplásticos obtenidos de la investigación realizada en Murcia, se produce en tres líneas concretas de acción muy valoradas por los mercados de todo el mundo: beneficios medioambientales, económicos y sociales".

La investigadora Carmen Fernández también recuerda que "el proyecto Viss coadyuva a generar una auténtica cadena de valor, transforma los residuos en una materia prima nueva para fabricar envases que reducen la contaminación, la huella de carbono, minimiza el problema de los microplásticos y la acumulación de polímeros contaminantes, ayuda a la economía circular y a la sostenibilidad del medioambiente".

En la Región de Murcia participan tres empresas en el proyecto que cuentan con una excelente reputación dentro de los diversos sectores de producción e investigación: CETEC (coordinador del proyecto), Biotecnología Cetec y Golosinas Vidal.

LUCHA CONTRA LOS MICROPLÁSTICOS

Los técnicos del Centro Tecnológico, doctores e investigadores de diversas universidades, trabajan en este proyecto con plásticos biológicos denominados Polihidroxialcanoato PHA, que son poliesteres producidos en la naturaleza por la acción de las bacterias.

Estos plásticos de nueva generación se formulan de manera segura y sostenible para fabricar los conocidos envases del sector alimentario que, en muchos, casos son de usar y tirar. Antes se contaminaba con los envoltorios tradicionales y ahora, con los nuevos no ocurre, se biodegradan sin perjudicar al medioambiente, ni generar acumulaciones tóxicas.

Como se ha citado, la producción de los bioplásticos recogiendo los residuos agroindustriales, y dándoles una segunda vida, son un claro ejemplo de Economía Circular.

En la producción de esta nueva materia prima se usan procesos biotecnológicos de I+D+i, diseñados y patentados en la Región de Murcia, que permiten transformar los "deshechos industriales" en una nueva fuente de riqueza para crear los plásticos sostenibles para la naturaleza gracias a la innovación más avanzada.

Es una estrategia de última generación que ha sorprendido a Europa. Abre un camino productivo de escalado industrial como solución a los envoltorios más utilizados para llegar a supermercados o distribuidores.

La modificación de la estructura de los bioplásticos tiene el objetivo de optimizar sus propiedades para poder fabricar envases adaptados a la industria agroalimentaria.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La financiación del INFO ha sido clave para desarrollar estas tecnologías de manera competitiva a escala nacional e internacional. El conocimiento obtenido con la investigación e innovación del CETEC se transfiere a las empresas de la Región de Murcia que son un referente de calidad alimentaria en todo el mundo.

En cada aplicación, el bioplástico se necesita disponer de unas propiedades y desde CETEC se formula es producto nuevo con otros polímeros para conseguir las propiedades específicas demandas por la industria.

Frente a la invasión contaminante de los plásticos convencionales que se extraen de fuentes fósiles, que deja una huella de carbono muy peligrosa (con una vida útil muy corta) que, además, acaban en incineración o vertedero, la derivada final es que producen contaminación en el suelo, agua, fauna y flora, infiltrándose en la cadena alimentaria.