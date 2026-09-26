El ciclo 'Gastrojueves' acerca al público la excelencia gastronómica de la Región con 16 nuevos talleres

Imagen de archivo de una de las sesiones de 'Gastrojueves' celebrada en el Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT), pone en marcha una nueva edición de 'Gastrojueves', el ciclo de talleres que acerca al público la gastronomía regional de la mano de algunos de sus profesionales y establecimientos más destacados.

La nueva programación se desarrollará del 15 de octubre al 10 de diciembre e incluirá 16 talleres, en los que cocineros, pasteleros y panaderos compartirán técnicas, elaboraciones y conocimientos con los participantes.

Las propuestas abarcarán desde platos tradicionales, panes y dulces artesanos hasta cocina de vanguardia y tapas, lo que mostrará la diversidad y riqueza de la oferta gastronómica regional. En esta edición participarán 16 establecimientos adheridos al sello '1.001 Sabores Región de Murcia', varios de ellos reconocidos con distinciones como estrellas Michelin, Soles y Soletes Repsol.

Entre ellos, se encuentran ya confirmados los restaurantes Cabaña Buenavista, Almo, Barahonda, El Churra, Entretempos, Los Chispos, La Tropical, La Pequeña, La Cerdanya, La Almazara, Arrabal Taberna, Bar Sol y Tasca de Noah, así como los obradores artesanos Andrés Mármol, Panadería José Antonio y Las Delicias del Horno.

El programa ofrece un total de 240 plazas y las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web https://www.cctmurcia.es.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, destacó que 'Gastrojueves' se ha consolidado como una de las principales iniciativas de divulgación gastronómica de la Región, al permitir que el público conozca de primera mano el trabajo de los profesionales, los productos y las elaboraciones que dan identidad a '1.001 Sabores Región de Murcia'.

Martínez señaló además que el ciclo "contribuye a poner en valor el talento de nuestros profesionales y la calidad y diversidad de una cocina que constituye uno de los grandes atractivos turísticos de la Región". Una iniciativa con una acogida cada vez mayor La anterior edición, desarrollada entre el 29 de enero y el 4 de junio, incluyó 26 talleres y reunió a 380 participantes.

Además, registró más del doble de inscripciones que en el mismo periodo del año anterior, un dato que refleja el creciente interés por conocer y disfrutar la gastronomía regional a través de este tipo de experiencias.