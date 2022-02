Ciudadanos celebra un encuentro regional en Molina de Segura para dar voz a sus afiliados

El partido liberal diseñará la alternativa de gobierno para 2023 mediante la participación activa de su afiliación

Ciudadanos ha celebrado este sábado un encuentro regional en Molina de Segura para dar voz a los afiliados y diseñar así la alternativa de gobierno para 2023 mediante su participación activa.

La coordinadora de Ciudadanos en la Región de Murcia, María José Ros Olivo, ha señalado durante el encuentro, que ha congregado a un centenar de afiliados regionales y ha contado con la presencia del diputado nacional Ignacio López-Blas, que "vamos a trabajar sin descanso para que este proyecto vuelva a contar con la confianza de la gente y para ello nuestros afiliados y su implicación es crucial".

"Ciudadanos es el antídoto contra el miedo, la mentira y el populismo, y nos vamos a preparar para gobernar en 2023 convencidos que en la Región de Murcia es posible un cambio de ciclo después de casi tres décadas de que un solo partido esté en el gobierno", ha indicado.

Así, ha subrayado que, "como muchos murcianos inconformistas, no me resigno al lamentable espectáculo del desgobierno regional del PP durante 26 años de mentiras, donde el enfrentamiento prima frente el acuerdo, la moderación y el sentido común, donde la dignidad y la democracia es suplantada por el transfuguismo, los intereses partidistas y el abuso de poder y donde el talento es ninguneado por la compra-venta de favores".

La coordinadora naranja ha querido reconocer el trabajo de los afiliados regionales en un momento especialmente difícil y les ha agradecido su compromiso con el proyecto liberal, "que, sin duda, es el mejor que existe, lo creo de verdad, porque beneficia a la mayoría de los ciudadanos. No hay que elegir. Podemos tenerlo todo: lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Desde el consenso y la moderación. Y debemos, entre todos, transmitirlo a la gente para que vuelvan a confiar en nosotros".

Asimismo, "como una murciana más y porque no soy una profesional de la política", ha defendido que existe otra forma de hacer las cosas, una política útil que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos y mejore sus vidas de forma considerable. "Voy a seguir peleando por mejorar la vida de los murcianos", ha asegurado.

En el encuentro, que ha tenido lugar en el Campo de Golf de Molina de Segura, los afiliados han podido hacer sus aportaciones a través de seis mesas de trabajo que versaban sobre Municipalismo y Participación, Liberalismo Verde, Políticas Sanitarias y Sociales, Educación y Cultura, Jóvenes y Desarrollo y Progreso Económico.

Con las conclusiones recogidas en estas seis mesas de trabajo se comenzará a trabajar en el diseño de una propuesta de gobierno de cara a las elecciones de 2023 que permita un cambio de ciclo. La coordinadora de la formación liberal ha asegurado que ese cambio es posible de la mano de Ciudadanos porque "somos el único partido capaz de poner límites al bipartidismo, tender puentes y e impulsar las mejores soluciones para los ciudadanos. Nosotros creemos en otra forma de hacer política".

LA VERGONZANTE GUERRA AYUSO-CASADO

Ciudadanos no le sorprende en absoluto "esta guerra sucia" entre dirigentes del Partido Popular. "La arrogancia, el amedrentamiento, los detectives, las tácticas mafiosas, el abuso de contratos menores, la opacidad y todas estas cosas que estamos oyendo y viendo estos días, desafortunadamente, ya las hemos sufrido en la Región de Murcia, en las que el PP consiguió retorcer la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas", añaden.

"Nos sentimos profundamente avergonzados como españoles, porque hoy la noticia sea que hay políticos del PP que al parecer espían a otros compañeros de su propio partido, y más aún cuando en este bochornoso circo participan políticos del PP vinculados a la Región de Murcia. Nuestra Región la gobiernan unos estafadores intelectuales, unos tramposos que sin pudor han denigrado las instituciones democráticas hasta límites insospechados. Si en el PP no saben ni poner orden en su casa, ¿cómo nos vamos a fiar de ellos para algo?", insisten desde Cs.

Y es que, para la formación naranja, "que el contrato supuestamente espiado no estuviera en el portal de transparencia y se subiese tras las preguntas de un periodista, no es nada, comparado con lo que estamos viviendo en nuestra Región donde el PP de López Miras se ha negado a obedecer al Consejo de Transparencia en múltiples ocasiones".

"La lista de vacunados irregularmente del PP, en qué se gastaron los 2 millones de euros de la Fundación Casa Pintada, una la Ley del Buen Gobierno aparcada sine die, un sombrío concurso de TV, o la consulta a la ciudadanía para actualizar el código ético de altos cargos guardada en un cajón, son ejemplos claros de estas prácticas opacas y caciquiles", han enumerado.

"Los murcianos tenemos derecho y nos merecemos un gobierno regional transparente y que represente lo que éstos votaron en las urnas, que se preocupe por sus problemas y no por sus sillones, que acate las leyes, y no intente saltárselas, que defienda la libertad, y no trate de ahogarla escondiendo la información, que no nos mienta y, sobre todo, que no nos tome por tontos al hacerlo. El grotesco espectáculo del PP que vemos ya en directo no puede ni debe representar a proyecto político alguno que quiera gobernar a ningún español o murciano, y debe ser rechazado por los ciudadanos", añaden.

ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Sobre los comicios en Castilla y León, afirman que "muchos castellanos y leoneses están hoy echando de menos el gobierno estable en el que estaba Ciudadanos y que Mañueco rompió con una mentira que no fue capaz de repetir en los debates y que nos ha llevado a una desastrosa situación tanto en esa Comunidad Autónoma como a nivel nacional".

Creen que el Partido Popular convocó elecciones buscando eliminar del parlamento regional a Ciudadanos y obtener una mayoría absoluta que le permitiese gobernar "sin control alguno, y ninguna de esas dos cosas ha conseguido".

Culpan a Casado, en su lucha contra Ayuso, de forzar el adelanto electoral en Castilla y León "arrinconando unos presupuestos ya listos para su aprobación, ha conseguido elevar la representación de la derecha más radical y ha hecho estallar su propio partido".

Desde Ciudadanos lamentan "tanta irresponsabilidad. El PP quiso utilizar Castilla y León para sus peleas internas, y obtuvo el peor resultado de su historia en Castilla y León, y hoy los ciudadanos pagan los platos rotos".

Las propuestas de un partido como Vox "no son razonables para un gobierno, y esperamos que el PP no ceda y participe de una mayoría parlamentaria en Castilla y León sobre la base de un programa que incluya las necesarias reformas que todos conocen", han concluido.