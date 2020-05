La Comunidad comunica a Educación que los alumnos murcianos no volverán a las aulas hasta el próximo curso

MURCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Cultura ha decidido que los alumnos de la Región de Murcia no volverán a las aulas hasta el próximo curso. Así se lo ha traslado la consejera del ramo, Esperanza Moreno, al resto de comunidades y a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este jueves.

La postura de la Región, que cuenta con el respaldo de la comunidad educativa y con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, persigue evitar que cientos de niños se reúnan en un mismo espacio.

Finalmente, el Ministerio ha dejado en manos de las comunidades la decisión de volver o no a las aulas en la Fase 2 "y, en nuestro caso, consideramos que la posibilidad que ofrece el Ministerio para la vuelta de menores de seis años a las aulas es discriminatoria tanto para los alumnos, por razón de edad, ya que no entendemos que niños de cinco años sí puedan ir a los centros y los mayores de seis no; como para los profesores", ha asegurado Moreno.

En este sentido, la consejera ha puntualizado que, si bien las escuelas infantiles dependientes de la Comunidad no abrirán hasta el curso que viene, en cuanto a las escuelas infantiles privadas "la Consejería de Salud dará en breve una serie de indicaciones, ya que está en contacto con el Ministerio de Sanidad para recibir las recomendaciones adecuadas para estas empresas que trabajan con menores".

"En estos momentos hay que garantizar la seguridad de docentes y alumnos y eso es lo que ha primado a la hora de tomar esta decisión", ha añadido la consejera de Educación y Cultura.

Asimismo, ha exigido al Gobierno de España que articule una serie de medidas "reales y dotadas económicamente para poder asegurar a las familias murcianas un plan de conciliación familiar", y destacó al respecto que "el Gobierno regional ya trabaja en esta línea".

La consejera también ha manifestado que, en el caso de la Región de Murcia, los alumnos de segundo de Bachillerato sí tendrán la posibilidad de regresar a las aulas, de forma voluntaria. Moreno ha afirmado, en ese sentido, que "estos estudiantes deben reforzar contenidos de cara a la prueba de la EBAU, por lo que, quienes así lo quieran, podrán asistir a sus aulas, siempre con un protocolo de actuación y respetando las medidas se seguridad sanitaria".

"La Consejería está ultimando dicho protocolo y fijando las fechas para estas clases, que, en todo caso, serían a partir del mes de junio", ha agregado.

Por otro lado, Moreno ha solicitado al Ministerio la puesta en marcha de una serie de acciones, entre las que destaca la necesidad de un protocolo sanitario para la puesta en marcha de los centros de cara a la vuelta a las clases, así como indicaciones y pautas para docentes, personal de Administración y Servicios, y alumnado.

Asimismo, ha exigido al Ministerio material higiénico sanitario, necesario para la puesta en marcha de los centros mientras dure el estado de alarma, "y así complementar el material que ya se ha enviado a todos los centros educativos por parte de la Consejería", declaró la titular de Educación.

La consejera también ha reclamado la necesidad de un sistema de financiación para el refuerzo educativo de verano. Si las condiciones sanitarias lo permiten, la Consejería desarrollará en la Región de Murcia clases de refuerzo voluntarias en el mes de julio en aquellos centros que lo soliciten para, en principio, alumnos de sexto de Primaria y cuarto de Educación Secundaria.

PRÓXIMO CURSO

En cuanto al desarrollo del próximo curso, tanto el Ministerio como las comunidades han coincidido en la reunión en que "no se tiene certeza del futuro y de cómo evolucionará la situación". Por ello, "lo que toca ahora es trabajar para preparar la actividad educativa a partir del próximo curso", ha apostillado Moreno.

La Consejería ha comenzado a trabajar en la elaboración de planes a desarrollar, pero a la vez estará en coordinación con otras comunidades dentro del grupo de trabajo que va a formar el Ministerio de Educación para la elaboración de planes de contingencia.

Según han apuntado desde el Ministerio, dichos planes de contingencia deberán responder a una organización escolar adaptada a la posible situación extraordinaria con motivo de covid-19, por lo que deberán recoger medidas higiénicas y de seguridad para los centros; una adaptación de la programación didáctica, para poder recuperar el próximo curso aquellos contenidos que no se hayan impartido en este tercer trimestre.

Igualemente, dichos planes deberán establecer recursos y acciones para la educación a distancia, con protocolos de trabajo, dotación tecnológica tanto para centros educativos como para docentes y alumnos; refuerzo de competencias digitales y un plan tutorial para la educación a distancia.

Moreno ha pedido un acompañamiento de financiación para dichos planes destinado, fundamentalmente, a la adecuación tecnológica, a la adecuación de los centros educativos a la nueva realidad, así como "al más que posible incremento de las plantillas necesario para abordar posibles desdobles, refuerzos", entre otros, del próximo curso.