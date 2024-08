La Comunidad convoca en septiembre las primeras becas postdoctorales Fulbright para estancias en EEUU

MURCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma convoca a partir del próximo día 3 de septiembre las primeras becas postdoctorales Fulbright para estancias en Estados Unidos. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre.

Esta iniciativa es producto del acuerdo suscrito entre la Consejería, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, el pasado 18 de diciembre.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha explicado que "se trata de un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa Región de Murcia-Fulbright, que permitirá a doctores de universidades y centros de investigación de la Región de Murcia desarrollar estancias de investigación de hasta un año en las mejores universidades y centros de investigación de los Estados Unidos".

Las ayudas se conceden a través de una convocatoria conjunta de carácter competitivo con la que la Fundación Séneca quiere contribuir a la internacionalización de doctores pertenecientes a universidades y centros de investigación de la Región de Murcia, en un entorno de excelencia, el de las mejores universidades y centros de investigación del país norteamericano en las distintas especialidades.

"Los beneficiarios reciben financiación para los gastos de viaje, alojamiento y manutención, seguro médico y ayudas para el viaje y manutención de hasta dos acompañantes", concretó Juan María Vázquez.

La dotación anual que la Fundación Séneca aporta para la ejecución del Programa Región de Murcia-Fulbright postdoctoral asciende a 100.000 euros, que se suman a los 100.000 euros que se vienen asignando anualmente a las ayudas destinadas a los jóvenes graduados murcianos que se encuentran realizando sus tesis doctorales en Estados Unidos.

HASTA EL MOMENTO SOLO SE CONCEDÍAN BECAS PREDOCTORALES

Este nuevo convenio incrementa la colaboración desarrollada entre ambas entidades iniciada en octubre de 2020, cuando se firmó un acuerdo para la concesión de becas predoctorales en los Estados Unidos.

Desde entonces, 16 doctorandos de la Región de Murcia han disfrutado de las Becas Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-Fulbright, de entre seis meses y un año, para desarrollar sus investigaciones en centros de referencia del país norteamericano tales como las universidades de California-San Diego, Nueva York, Columbia, Chicago, Maryland, California Institute of Marine and Environmental Technology (IMET) o el Georgia Institute of Technology.

El Programa Internacional Fulbright, creado en 1946, facilita los intercambios entre ciudadanos de Estados Unidos y de más de 160 países con el objetivo de incrementar el entendimiento mutuo entre las naciones. Sus más de 390.000 participantes lo han dotado de reconocimiento y prestigio mundial, por lo que recibió en 2014 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.