La Comunidad formará a 360 personas desempleadas en especialidades de alta demanda en el sector industrial

El SEF Pone En Marcha 24 Cursos Sobre Especialidades Industriales Para Formar A 360 Personas Desempleadas. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), va a poner en marcha en los próximos meses un total de 24 cursos gratuitos para formar a 360 personas desempleadas en especialidades vinculadas al área industrial.

Estas acciones formativas, que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), forman parte del Plan de formación del Sector Químico y Subsector Farmoquímico que el SEF desarrolla en el Centro de Referencia Nacional de Cartagena (CRNQ) para dar respuesta a la demanda de profesionales cualificados de la industria regional.

La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que la industria de la Región de Murcia "necesita profesionales con una formación cada vez más especializada, capaces de adaptarse a la evolución tecnológica y a los nuevos procesos de producción. Desde el SEF queremos contribuir a que las personas desempleadas adquieran esas competencias y encuentren nuevas oportunidades de acceso al empleo con ofertas formativas adaptadas a los requerimientos del sector industrial".

En total, esta nueva oferta formativa va a propiciar un total de 10.534 horas de formación a las que hay que sumar otras 4.076 de prácticas no laborales en empresas, que permitirán al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno real de trabajo y mejorar su preparación para acceder al mercado laboral.

La especialidad que cuenta con una mayor oferta en esta nueva programación de cursos del CRNQ es la de 'Operaciones básicas en planta química', que suma siete. Le siguen las de 'Análisis químico' y 'Ensayos microbiológicos y biotecnológicos', con tres cada uno.

Asimismo, el SEF ofertará en los próximos meses dos cursos gratuitos de 'Organización y control de ensayos no destructivos', dirigidos a formar a profesionales especializados en la comprobación de la calidad de materiales y componentes de estructuras soldadas.

Se trata de perfiles especialmente demandados por empresas como Navantia para la construcción de sus submarinos S-80. También se han programado dos cursos para las especialidades de 'Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios químicos', 'Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos' y la de 'Gestión y control de planta química'.

La oferta se completa con un curso de 'Operaciones en instalaciones de energía y servicios auxiliares', otro de 'Elaboración de productos farmacéuticos y afines' y otro más de 'Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos y afines'.

DÓNDE INSCRIBIRSE

Estos 24 cursos se suman a la oferta de otros certificados de profesionalidad que imparte el CRNQ para atender las necesidades de las empresas del sector industrial, naval y energético que operan en Cartagena.

Algunos de estos cursos son los de soldadura con electrodo revestido, Tig, Mig Mag y de Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial, que actualmente cuenta con un curso con el plazo de inscripción abierto y plazas disponibles.

Las personas interesadas en realizar alguno de estos cursos pueden conocer toda la oferta disponible y los formularios de inscripción en el apartado 'Busco formación' de la página web del SEF o en el apartado 'Oferta formativa' de la web del Centro de Referencia Nacional de Química. Una vez formalizada la solicitud, deberán enviarla al correo sef-cnfo@listas.carm.es o a sef-crnq@listas.carm.es.