El concierto de Viva Suecia para este sábado "sigue adelante" y se adelanta media hora

Viva Suecia en la presentación de 'El concierto de nuestras vidas' - ESTRELLA LEVANTE

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia ha confirmado, a través de sus redes sociales, que el concierto previsto para este sábado, en el Espacio Norte de Murcia ante 20.000 personas, "sigue adelante", aunque han tomado la decisión de adelantarlo media hora, por lo que saldrán al escenario a las 20.30 horas.

La banda ha tomado esta decisión tras "hablar esta misma mañana con las administraciones públicas y analizar el estudio meteorológico específico encargado para hoy". Y es que, según han explicado, la previsión de lluvias es hasta las 18.00 horas, y a partir de ese momento, "habrá una mejoría, sin precipitaciones o con lluvia débil hasta el final del día".

De este modo, el recinto del Espacio Norte abrirá sus puertas a las 19.00 horas. Media hora más tarde tendrá lugar el show de Hoonine, y Viva Suecia saldrá al escenario a las 20.30 horas. La banda explica que se podrá acceder al recinto por paraguas pequeños y pide a los asistentes que sigan en todo momento las indicaciones del equipo de seguridad del recinto.

'EL CONCIERTO DE NUESTRAS VIDAS'

Se trata del concierto "más grande" de toda la carrera de la banda tras 13 años sobre el escenario. Anunciado hace ya un año, durante el pregón de la Feria de Murcia, el grupo ha preparado actividades durante toda la semana en la ciudad, como una charla y un 'escape room' en la plaza de Santo Domingo.

Viva Suecia ha bautizado esta cita como 'El concierto de nuestras vidas' y se han cambiado el nombre temporalmente a Viva Murcia. Está previsto que, como antesala, Hoonine ofrezca un concierto antes de la banda.

La ciudad también se ha preparado para acoger a las 20.000 personas que se espera que asistan al concierto. El tranvía aumentará sus frecuencias desde las 17.00 horas, con servicios adicionales al finalizar la actuación y la última salida hacia el centro prevista a la 1.00 de la madrugada.

También habrá autobuses lanzadera entre el centro y el recinto, con billetes de ida y vuelta por cinco euros, además de taxis habilitados para facilitar los desplazamientos. Por su parte, 20 agentes de Policía Local regularán el tráfico y los accesos.