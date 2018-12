El consejero de Agua defiende que hay capacidad técnica para evitar el corte del trasvase Tajo-Segura

Publicado 26/11/2018 15:15:51 CET

MURCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, ha defendido este lunes, que "hay capacidad técnica para evitar el corte del trasvase" Tajo-Segura.

Así lo ha subrayado, en el caso de que la Comisión de Explotación Central del Acueducto Tajo-Segura argumente la limpieza en el canal del Postrasvase en el Campo de Cartagena para el 'trasvase cero' a la cuenca del Segura en el mes de noviembre.

De hecho, ha recordado Del Amor, en el año 2012 con la rotura del túnel de Ulea, "que fue real y cortó el trasvase Tajo-Segura", se articularon medidas "por el anterior gobierno para que no hubiera corte en el trasvase", por lo que "no nos pueden argumentar que no pueden llegar 20 hm3", que es lo que nos corresponde, ya que, añade, actualmente los niveles de los embalses Entrepeñas y Buendía están casi a Nivel 2.

El consejero de Agua en Murcia argumenta, así, la "realidad" de cuenca del Segura, pues "estamos en una prórroga Decreto de Sequía", ya que a pesar de que hemos sufrido lluvias, "éstas no han sido totales en la cabecera".

Tras lo que Miguel Ángel del Amor ha hecho mención al plan y protocolo de actuaciones en el Mar Menor "que no sabemos dónde está con este Ministerio" para la Transición Ecológica, con acciones "inmediatas" que se podían llevar a cabo "como los embalses de captación de correntías o la desnitrificadora que demandan tanto los regantes del Campo de Cartagena".