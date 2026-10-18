El COPRM aborda el miércoles en una jornada el impacto de la IA en la Psicología

La jornada contará con la participación de Aida Cano, coordinadora del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial y Psicología del COPRM - COPRM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial se está incorporando rápidamente a ámbitos muy próximos a la vida cotidiana, entre ellos el bienestar emocional y la salud mental. Ante este escenario, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) celebra el próximo miércoles una formación destinada a analizar qué puede aportar actualmente esta tecnología a la Psicología, cuáles son sus limitaciones y qué criterios deberían guiar su utilización.

La jornada contará con la participación de Aida Cano, coordinadora del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial y Psicología del COPRM; Manuel Elena, psicólogo y doctorando en Psicología en la Universidad de Murcia, donde desarrolla la línea de investigación doctoral 'Desarrollo y validación de una herramienta terapéutica basada en inteligencia artificial'; y Marcelo Orenes-Vera, premio fin de carrera en Ciencias de la Computación por la UMU, doctor por Princeton University y especialista en infraestructuras de computación acelerada y clústeres de GPU.

Desde el Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, proponen impulsar acciones concretas de formación, sensibilización y orientación profesional que favorezcan una integración ética, segura y responsable de la inteligencia artificial en la Psicología.

Entre sus líneas de actuación se encuentran el desarrollo de formación específica para psicólogos sobre las aplicaciones, oportunidades y riesgos de la IA; la elaboración de recomendaciones y guías de buenas prácticas sobre privacidad, protección de datos, confidencialidad y límites de uso profesional; la promoción del bienestar digital y la prevención de los riesgos asociados al uso no supervisado de estas herramientas; así como la creación de espacios de reflexión y debate sobre sus implicaciones éticas y regulatorias.

Asimismo, consideran "esencial" fomentar la alfabetización digital de profesionales y ciudadanía, reforzando el pensamiento crítico frente a estas tecnologías.

"Nuestro objetivo es contribuir a una Psicología preparada para los desafíos tecnológicos actuales, sin perder de vista que la innovación debe estar siempre al servicio de las personas y nunca sustituir el criterio profesional ni el vínculo humano", indican desde el colegio profesional.

Desde el Grupo de Trabajo de Digitalización e Inteligencia Artificial del COP Región de Murcia, recomiendan establecer momentos de desconexión, especialmente antes de dormir, revisar el tiempo que dedicamos a las pantallas y fomentar espacios de interacción social sin dispositivos.

También es importante desarrollar una actitud crítica ante los contenidos digitales y las respuestas generadas por inteligencia artificial, evitando que estas herramientas sustituyan el contacto humano o se conviertan en la única fuente de apoyo emocional.

"Cuidar nuestro bienestar digital implica proteger nuestra atención, nuestro descanso y nuestras relaciones, tres pilares esenciales para la salud mental", añaden.

Una de las primeras preguntas que planteará el taller es si la IA funciona realmente como herramienta de apoyo en consultas relacionadas con la salud mental.

Otra cuestión que abordarán los expertos será cómo saber si una inteligencia artificial está respondiendo adecuadamente en una conversación sobre salud mental.

Para ello se analizará MentalHealthBench, desarrollado por Malik y colaboradores de OpenAI: un benchmark -una prueba estandarizada que permite comparar cómo responden distintos modelos de IA- específicamente diseñado para conversaciones relacionadas con salud mental.

DEL CHATBOT GENÉRICO A LOS GEMELOS DIGITALES

Uno de los bloques más innovadores abordará la evolución desde una inteligencia artificial relativamente genérica hacia sistemas basados en gemelos digitales. Durante el taller se analizará el trabajo de Park y colaboradores, Generative Agent Simulations of 1,000 People, en el que los investigadores construyeron modelos individualizados a partir de entrevistas en profundidad y evaluaron hasta qué punto podían reproducir actitudes, rasgos y patrones de respuesta de las personas originales.

Esta línea se aproxima al concepto de gemelo digital: una representación computacional individualizada que intenta modelar determinadas características y patrones de una persona. A partir de esta idea, el taller explorará su aplicación al ámbito psicológico: que el profesional pueda disponer de una representación digital y longitudinal del paciente que le ayude a integrar información del caso, formular y revisar hipótesis, establecer objetivos y plantear posibles líneas de intervención, manteniendo siempre la decisión final bajo criterio profesional.

Estos avances conectan con el concepto emergente de salud mental de precisión. El marco trabajado por Roca y colaboradores combina la evaluación sistemática del proceso con herramientas que permitan transformar esos datos en información útil para el profesional. La idea es pasar de intervenciones uniformes a sistemas capaces de incorporar seguimiento, feedback, detección de cambios y revisión continua de las hipótesis de trabajo para adaptar progresivamente la atención a cada caso.

PSICOBOT: CONVERTIR CONVERSACIÓN EN PROCESO SUPERVISADO

El último bloque mostrará cómo estos avances están comenzando a trasladarse a las herramientas disponibles actualmente. En concreto, se profundizará en Psicobot.net como caso de aplicación de este enfoque, una herramienta desarrollada en el marco de la investigación doctoral de Elena Navarro, actualmente en curso en la Universidad de Murcia.

La investigación está dirigida por los profesores Enrique J. Garcés de los Fayos y Ana Peinado Portero, y tutorizada por el catedrático Francisco Javier Corbalán Berna. El proyecto cuenta además con la aportación tecnológica de Marcelo Orenes-Vera, residente en Silicon Valley y especializado en infraestructuras de computación acelerada y clústeres de GPU para inteligencia artificial.

Psicobot está desarrollando un framework denominado SLRC -Sistema Longitudinal de Representación del Caso- que organiza de forma progresiva la historia y motivo de consulta, la evaluación, el análisis funcional, la formulación psicológica, los objetivos, el plan de intervención y la evolución del caso.

El sistema puede integrar información procedente de conversaciones, cuestionarios psicométricos, documentos y otras evidencias aportadas por el profesional para estructurarla y elaborar propuestas útiles. La diferencia fundamental es que la inteligencia artificial no decide por el psicólogo.

El sistema opera proponiendo, y es el profesional acreditado quien revisa esa información y decide si la modifica, la aprueba o la rechaza antes de incorporarla al caso consolidado. "La inteligencia artificial puede hacer en segundos tareas de organización y síntesis que al profesional le llevarían mucho más tiempo. Pero eso no significa que deba tomar la decisión. Nuestro planteamiento es que la IA proponga y que el psicólogo revise, corrija y apruebe", apunta Elena Navarro.

La hipótesis que se está evaluando dentro de la investigación doctoral es si esta arquitectura puede reducir la carga de organización y seguimiento del profesional y favorecer una atención más individualizada, aspectos que deberán ser evaluados empíricamente.

El objetivo final conecta con la salud mental de precisión: pasar de sistemas que ofrecen respuestas relativamente generales a herramientas capaces de adaptar progresivamente el apoyo al contexto, las necesidades y la evolución de cada caso.